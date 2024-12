Seitenhiebe vorprogrammiert: Reality Awards: Iris Klein und Ex Peter treten mit neuen Partnern auf

Am 7. Dezember fand zum ersten Mal die Verleihung der Reality Awards in Köln statt. In den MMC-Studios traf sich das Who's Who der Reality-TV-Welt auf dem roten Teppich, wobei die beliebtesten Stars auf den Gewinn in einer oder mehreren Kategorien hofften. Durch den Abend führten Sophia Thomalla (35) und Olivia Jones (55). Doch wie es sich für waschechte Realitystars gehört, standen nicht nur die Auszeichnungen im Fokus des Abends.

"Sie ist der Teufel!"

Auf dem roten Teppich der Verleihung gab es ein Wiedersehen mit dem verfeindeten Ex-Ehepaar Iris Klein (57) und Peter Klein (57). Erstere posierte mit ihrem Partner Stefan Braun, ihr Ex-Mann mit seiner neuen Freundin Yvonne Woelke (45). Während sich Peter Klein bei seinem ersten Paarauftritt recht versöhnlich zeigte, schoss die neue Frau an seiner Seite mal gegen seine Ex-Frau. "Ich hab so viele krasse Sachen gehört, was sie über mich gesagt hat, und es ist für mich... Sie ist der Teufel!", wetterte Woelke im Interview mit RTL. Iris Klein und Stefan Braun hingegen schienen den Abend Arm in Arm sichtlich zu genießen.

Peter und Iris Klein waren fast 20 Jahre verheiratet, bis sich die 57-Jährige Anfang vergangenen Jahres von ihm trennte. Der Grund: Ihr Mann und Woelke hatten angeblich in Australien eine Affäre, als sie die Begleiter der damaligen Dschungelcamp-Kandidaten Lucas Cordalis (57) und Djamila Rowe (57) waren. Klein und Woelke bestritten die Liaison vehement, traten in den darauffolgenden Monaten aber regelmäßig gemeinsam bei Events und in Shows auf. Erst mit ihrer aktuellen Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau Germany" machten sie öffentlich, seit einigen Monaten ein Paar zu sein.

Schwangerschaft und News im Datingshow-Kosmos

Nicht nur die Kleins sorgten am gestrigen Abend für Gesprächsstoff: Als Laudatorin verkündete Christina Dimitriou (32) die "Trennung des Jahres". Davor überraschte sie die Anwesenden mit ihren Schwangerschaftsnews: "Ich habe nicht zu viel gegessen, sondern ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin schwanger." Wer der Vater ihres Kindes ist, werde die Öffentlichkeit "niemals erfahren", so Dimitriou im Gespräch mit Tobo, Host des Podcasts "Blitzlichtgewitter".

Seit zwei Jahren suchen liebeshungrige Single-Ladies bei "Make Love, Fake Love" den Mann fürs Leben. Der Haken: Nicht alle der Single-Männer sind auch wirklich alleinstehend! Seit gestern Abend steht fest, wer im kommenden Jahr in die Fußstapfen von Yeliz Koc (31) und Antonia Hemmer (24) tritt. Wie Jones und die "Make Love, Fake Love"-Moderatorin Janin Ullmann (42) verkündeten, wird die Reality-TV-Bekanntheit Karina Wagner (28) ab dem 2. Januar die flirtwilligen Männer auf Herz und Nieren prüfen.

Die Gewinner des Abends

Die gesamte Community der Reality-TV-Liebhaber konnte online in zwölf Kategorien für ihre persönlichen Gewinner abstimmen. Sowohl Mike Heiter (32) als auch seine Verlobte Leyla Lahouar (28) wurden zum beliebtesten männlichen Realitystar beziehungsweise zur beliebtesten Reality-TV-Lady ernannt. Den zweiten Preis gewannen Heiter und Lahouar für die "Lovestory des Jahres". Das Paar konnte sich gegen Dennis Gries (31) und seine "Die Bachelors"-Gewinnerin Katja Gretschuchin (29) sowie Lukas Baltruschat (30) und dessen Ex-Flirt Jennifer Iglesias (26) durchsetzen. Dafür erhielt Baltruschat eine andere Auszeichnung: Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Chiara Fröhlich (27) gewann er den Preis für die "Trennung des Jahres".

In der Kategorie "Sexytime des Jahres" konnten Marc-Robin Wenz (31) und Asena Neuhoff (28) mit ihren Szenen in "Are You The One - Reality Stars in Love" überzeugen, während Xander Stephinger zum "Faker des Jahres" ernannt wurde. Stephinger ließ Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love" glauben, solo zu sein, während seine heutige Ex Lisa Postel auf ihn wartete. Der Preis für die "Reality-Doku des Jahres" ging an den Rapper Bushido (46), dessen Frau Anna-Maria Ferchichi (43) und ihre Show "Bushido & Anna Maria - Alles auf Familie" (seit 2022, bei RTL+).

Für den "Beef des Jahres" sorgten Maurice Dziwak (26) und sein Reality-TV-Kollege Aleksandar Petrović (33), während Claudia Obert (63) und ihr Partner Max Suhr (26) den Award für den "Cringe Moment des Jahres" erhielten. Luigi "Gigi" Birofio (25) gewann in der Kategorie "Lustigster Realitystar des Jahres". Sophia Thomalla, die Moderatorin des Abends, wurde zum "Reality-Host des Jahres" gewählt. "Das Sommerhaus der Stars" gilt bei den Reality-TV-Liebhabern als "Beliebteste Reality des Jahres".