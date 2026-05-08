Seitenhieb gegen Ex-Partner?: Cara Delevingne outet sich als lesbisch - und teilt gegen Männer aus

Bei einem Konzert in London spricht Cara Delevingne offen über ihre Sexualität und bezeichnet sich erstmals als lesbisch. Auch einen Seitenhieb gegen männliche Ex-Partner kann sich das Model nicht verkneifen.
Cara Delevingne (33) spricht offen über ihre Sexualität und frühere Beziehungen. In einem sogenannten "Confessional"-Segment beim Londoner Konzert von Sängerin Rosalía erklärte das Model am Mittwoch, dass es sich selbst als lesbisch identifiziere. Dabei fand die 33-Jährige auch deutliche Worte für ihre früheren Beziehungen mit Männern.