Seitenhieb gegen Ben Affleck? : Jennifer Lopez postet vielsagenden Song

Inmitten der Gerüchte um ihre womöglich gescheiterte Ehe hat Jennifer Lopez (54) einen bedeutungsschwangeren Song bei Instagram gepostet. "Alles Gute zum Geburtstag, 'Cambia El Paso'", schrieb sie in dem Beitrag. Besagten Song veröffentlichte sie gemeinsam mit dem puerto-ricanischen Latin-Pop-Sänger Rauw Alejandro (31) Anfang Juli 2021. Dazu veröffentlichte sie einen Ausschnitt des Musikvideos, in dem sie sich unter anderem im knappen Outfit im Sand räkelt.

Doch vor allem der Text des Empowerment-Songs lässt aufhorchen. Lopez singt unter anderem: "Sie lebt das Leben wie einen Tango. [...] Er verdient es nicht, sie in seinen Armen zu haben." An anderer Stelle heißt es: "Ihr Leben ist jetzt besser ohne ihn. Sie weiß, ihre Hüften lassen sie nicht im Stich. Sie braucht niemanden, der ihr Recht gibt. Sie wird nicht versagen, sie wird nicht versagen. [...] Alles, was sie tun will, ist tanzen, tanzen, tanzen, tanzen."

Lesen Sie auch

Ein Song über Veränderung

Die Sängerin veröffentlichte den Song ursprünglich nur wenige Monate nach dem Beziehungsende mit Alex Rodriguez (48). In einem SiriusXM-Interview sagte Lopez zu dem Songinhalt: "Es geht um Veränderung und darum, keine Angst zu haben, den Schritt zu wagen. Geh voran, tu, was du tun musst. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, was auch immer es in deinem Leben ist, dann mach einfach den Schritt und tanze."

Spekulationen über eine angebliche Ehekrise von Lopez und Ben Affleck (51) halten sich seit Wochen. Zuletzt soll das Hollywood-Paar den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli getrennt voneinander gefeiert haben. Gerüchte wurden unter anderem im Mai dadurch befeuert, dass sie lange nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Sie genoss kürzlich einen Solo-Trip nach Europa, er soll während des Urlaubs seiner Ehefrau all seine Sachen aus einer gemeinsamen Villa in Beverly Hills geholt haben.

Die beiden Schauspielstars waren schon einmal zwischen 2002 und 2004 zusammen, trennten sich aber wieder. 2021 gaben sie der Liebe eine weitere Chance und heirateten schließlich im Sommer 2022 in Las Vegas.