Eine ganze Nation jubelte ihr zu: Lena Meyer-Landrut (35) wurde durch den Eurovision Song Contest zum deutschen Pop-Phänomen - und das mit nur 19 Jahren. Was folgte, waren erfolgreiche, wenn auch fordernde Jahre, in denen sie sich von der Newcomerin zu einer souveränen Künstlerin entwickelte. Dann verschwand sie plötzlich.

Von der Laiendarstellerin zum ESC-Star Vor ihrem Weg zum ESC war das Fernsehen ihre erste Station. 2009 war sie als Laiendarstellerin bei "Richter Alexander Hold" sowie in den Serien "K11 - Kommissare im Einsatz" und "Notruf" zu sehen. Im selben Jahr sollte ihr wohl wichtigstes Kapitel starten: Sie bewarb sich beim deutschen ESC-Vorentscheid, wo sie von Stefan Raab (59) entdeckt wurde. In der achten und letzten Show setzte sie sich gegen Jennifer Braun (35) durch. Das Publikum bestimmte "Satellite" als ihren ESC-Beitrag - eine Entscheidung, die sich als goldrichtig erwies. Beim ESC-Finale in Oslo am 29. Mai 2010 wurde sie mit großem Abstand Erste. 246 Punkte waren ihr sicher, die Türkei landete mit 170 Punkten auf Platz zwei.

Seit Nicoles (61) Teilnahme im Jahr 1982 hatte Deutschland nicht mehr gewonnen. Kein Wunder, dass Lenas Sieg eine Welle der Euphorie auslöste. Sie wurde zum Symbol eines modernen Popgefühls in Deutschland, gefeiert für ihre authentische und bodenständige Art. Bereits kurz nach ihrem ESC-Erfolg verkündete Stefan Raab die erneute ESC-Teilnahme der Sängerin. Wenig später bestätigte die NDR sie als Titelverteidigerin. Für die Sängerin selbst war ein zweiter Sieg jedoch nicht das erklärte Ziel. Sie hoffe, "nicht Letzte zu werden", sagte sie damals im Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten".

Das wurde sie nicht: Mit "Taken By A Stranger" holte Lena Platz zehn in Düsseldorf. Trotz solidem Ergebnis hätte sie rückblickend lieber auf die Teilnahme verzichtet. "Ich glaube nicht, dass das notwendig war. Es hätte einfach nicht sein müssen", sagte sie 2020 im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Sie reflektierte: "Ich hätte weniger Stress und mehr Ruhe gehabt. Ein bisschen weniger von allem wäre bestimmt ganz schlau gewesen."

Zu viele Verpflichtungen, zu viel Stress

Die Wettbewerbe gaben ihrer Karriere einen großen Schub. Noch vor ihrer ersten Teilnahme erschien ihr Debütalbum "My Cassette Player", das später in Deutschland mit fünffachem Gold ausgezeichnet wurde und auch in Österreich die Charts anführte. Es folgten "Good News" (2011) und "Stardust" (2012), 2015 das stärker elektronische Album "Crystal Sky". Zwischen den Veröffentlichungen standen Tourneen und TV-Auftritte an - 2013 saß sie erstmals im Jurysessel bei "The Voice Kids".

Die intensive Arbeitsphase blieb nicht ohne Folgen. 2017 sagte sie wegen einer kreativen Krise Album und Tour ab. "Es wurde alles zu viel, zu anstrengend, eine ständige Faust ins Gesicht. Ich musste auf Pause drücken und mich neu zusammensetzen", sagte sie 2021 dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Sie habe eine "brutale Erschöpfung" gespürt. Im April 2019 enthüllte sie dann das verschobene Album "Only Love, L", fünf Jahre später ihre bislang letzte Platte "Loyal to Myself".

Kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit

Mit dem Album ging es für Lena direkt nach Veröffentlichung auf Tour, die jedoch nicht wie geplant verlief. Mit der Absage ihres Auftritts beim Tollwood Festival nahm alles seinen Lauf. Zunächst war auf der Website des Festivals lediglich von "plötzlichen gesundheitlichen Gründen" die Rede. Später erklärte die Sängerin selbst, sie habe unter starken Bauch- und Nierenschmerzen gelitten, sich vor der Show übergeben müssen und sei schließlich in eine Klinik gebracht worden. Weitere Konzerte wurden abgesagt, zwischenzeitlich gab Lena zwar Entwarnung, aber die Probleme kehrten zurück.

Nachdem sie nach eigenen Angaben bereits zum dritten Mal "mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet" war, brach sie die Tour kurz vor den letzten beiden Shows endgültig ab. In einer Instagram-Story entschuldigte sie sich bei ihren Fans und erklärte, ihr breche die Situation das Herz. Danach wurde es still um die Sängerin: Seit dem 20. Juli 2024 veröffentlichte sie keinen neuen Instagram-Beitrag mehr. Lediglich ein Like hinterließ sie kürzlich unter einem Beitrag von Hape Kerkeling zum ESC in Wien. Unter ihrem letzten Post, in dem sie noch von ihrem Auftritt in Plauen berichtete, fragen Fans bis heute, wie es ihr geht - bislang ohne Antwort.