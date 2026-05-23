Ganz Deutschland feierte Lena Meyer-Landrut als ESC-Heldin. Auf den Triumph folgten erfolgreiche Jahre im Musik- und TV-Geschäft - bis sie sich plötzlich zurückzog. Heute feiert die Sängerin ihren 35. Geburtstag.
Eine ganze Nation jubelte ihr zu: Lena Meyer-Landrut (35) wurde durch den Eurovision Song Contest zum deutschen Pop-Phänomen - und das mit nur 19 Jahren. Was folgte, waren erfolgreiche, wenn auch fordernde Jahre, in denen sie sich von der Newcomerin zu einer souveränen Künstlerin entwickelte. Dann verschwand sie plötzlich.