6 Seit zehn Monaten ist Andre Lindner krankgeschrieben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Andre Lindner ist Intensivpfleger. Bei der Arbeit infiziert er sich mit dem Coronavirus. Zehn Monate später leidet er noch immer unter zahlreichen Symptomen der Krankheit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Karlsruhe - Der Tag, an dem es passiert, ist ein Donnerstag. Silvester 2020. Intensivstation im Karlsruher Klinikum. Andre Lindner hat Frühschicht. Er steckt in einem wasserundurchlässigen Ganzkörperanzug, trägt Handschuhe, Schutzbrille, eine FFP3-Maske und ein Visier vorm Gesicht. Einer seiner Patienten ringt mit dem Tod. Covid-19 hat den Mann fest im Griff. Andre Lindner ist zu diesem Zeitpunkt seit 19 Jahren Intensivpfleger. An diesem 31. Dezember 2020 steckt er sich mit dem Virus an.