Obwohl fast die Hälfte aller Erwerbstätigen in Deutschland Frauen sind, sind nur 29,1 Prozent der Führungspositionen weiblich besetzt. Warum hinkt Deutschland hinterher?
Wiesbaden - Frauen in Führungspositionen sind in Deutschland weiterhin mit Abstand in der Minderheit - obwohl hierzulande fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer. Mit einem Frauenanteil von 29,1 Prozent war im Jahr 2024 weniger als jede dritte Führungskraft in Deutschland weiblich, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit lag Europas größte Volkswirtschaft deutlich unter dem Durchschnitt der Europäischen Union von 35,2 Prozent.