Seit wenigen Wochen verheiratet: Selena Gomez und Benny Blanco feiern erstes Weihnachtsfest als Ehepaar

Dieses Jahr erleben Selena Gomez und Benny Blanco ihr erstes Weihnachtsfest als verheiratetes Paar. Via Instagram gibt die Sängerin private Einblicke: Von gemeinsamen Momenten beim Schmücken des Weihnachtsbaums bis hin zu einem zärtlichen Kuss.

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) feiern 2025 ihr erstes Weihnachten als verheiratetes Paar. Über Instagram teilt die Schauspielerin und Sängerin Aufnahmen, die sie und ihren Partner beim Schmücken des Weihnachtsbaums zeigen. Dazu schreibt sie: "Unser erstes Weihnachtsfest als Ehepaar."

Gomez veröffentlicht ein Video, in dem Blanco sie zärtlich küsst. Darüber hinaus postet sie Fotos von der Weihnachtsdekoration. Erst vergangene Woche gewährte sie ihren Fans Einblick in ihr gemeinsames Thanksgiving-Fest. "Ich bin euch allen heute sehr dankbar", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. "Frohes Thanksgiving."

Gomez und Blanco sind seit wenigen Wochen verheiratet

Das Paar machte seine Beziehung Ende 2023 öffentlich und gab sich im September 2025 laut Berichten in Kalifornien das Jawort. Unter den zahlreichen Gästen waren demnach unter anderem Taylor Swift (35), Paul Rudd (56), Ashley Park (34) und Selena Gomez' "Only Murders in the Building" Co-Stars Martin Short (75) sowie Steve Martin (80). Auch Paris Hilton (44), Ed Sheeran (34) und David Henrie (36) waren angeblich mit von der Partie.

In der Öffentlichkeit treten die beiden oftmals vertraut auf. Vor wenigen Tagen wurden Gomez und Blanco etwa bei einem Basketballspiel in Los Angeles gemeinsam gesehen. Beim Match der Los Angeles Lakers gegen die New Orleans Pelicans nahm das Paar Medienberichten zufolge am Spielfeldrand Platz. Gomez begeisterte in einem komplett schwarzen Outfit, während Blanco in einem lässigen Denim-Look erschien.