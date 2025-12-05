Seit wenigen Wochen verheiratet: Selena Gomez und Benny Blanco feiern erstes Weihnachtsfest als Ehepaar

Dieses Jahr erleben Selena Gomez und Benny Blanco ihr erstes Weihnachtsfest als verheiratetes Paar. Via Instagram gibt die Sängerin private Einblicke: Von gemeinsamen Momenten beim Schmücken des Weihnachtsbaums bis hin zu einem zärtlichen Kuss.
