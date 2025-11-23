"Wicked: Teil 2" verzaubert an den Kinokassen: Die Hexen von Oz legen einen fulminanten Start hin und könnten zahlreiche Rekorde brechen - darunter den größten Kinostart einer Broadway-Musicalverfilmung überhaupt.

Die Hexen von Oz wirken ihre Kino-Magie: "Wicked: Teil 2" hat in den ersten Tagen einen fulminanten Start hingelegt und steuert auf ein rekordverdächtiges Einspielergebnis zu. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll der Film laut aktuellen Prognosen über 151 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) und weltweit rund 228 Millionen Dollar einspielen. Das Publikum ist begeistert: Der Film, der in Deutschland am 19. November Kinostart feierte, erhielt beeindruckende 96 Prozent auf Rotten Tomatoes.

Der Film, im Original "Wicked: For Good", ist der zweite Teil von Jon M. Chus Kinoadaption des berühmten Broadway-Musicals, das die Vorgeschichte der Hexen von Oz erzählt. In den Hauptrollen glänzen Ariana Grande als Glinda, die Gute Hexe des Nordens, und Cynthia Erivo als Elphaba, die Böse Hexe des Westens.

Auf dem Weg zu mehreren Rekorden

Sollten die aktuellen Schätzungen wahr werden, könnte "Wicked: Teil 2" laut "The Hollywood Reporter" gleich mehrere Rekorde brechen, darunter den größten Kinostart einer Broadway-Musicalverfilmung in Nordamerika - das aktuelle Rekordhoch stammt vom ersten "Wicked"-Film (2024) mit 112,5 Millionen Dollar. Auch könnte es der drittgrößte Kinostart eines Musicals überhaupt werden, nach "Der König der Löwen" (2019) und "Die Schöne und das Biest" (2017). Zudem auch der drittgrößte Kinostart des Jahres 2025 - hinter "Ein Minecraft Film" und "Jurassic World: Die Wiedergeburt".

Schon der erste "Wicked-Film schrieb vor einem Jahr Geschichte und spielte weltweit fast 750 Millionen Dollar ein - ein Rekord für eine Broadway-Adaption.