"Wicked: Teil 2" verzaubert an den Kinokassen: Die Hexen von Oz legen einen fulminanten Start hin und könnten zahlreiche Rekorde brechen - darunter den größten Kinostart einer Broadway-Musicalverfilmung überhaupt.
Die Hexen von Oz wirken ihre Kino-Magie: "Wicked: Teil 2" hat in den ersten Tagen einen fulminanten Start hingelegt und steuert auf ein rekordverdächtiges Einspielergebnis zu. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll der Film laut aktuellen Prognosen über 151 Millionen US-Dollar (rund 131 Millionen Euro) und weltweit rund 228 Millionen Dollar einspielen. Das Publikum ist begeistert: Der Film, der in Deutschland am 19. November Kinostart feierte, erhielt beeindruckende 96 Prozent auf Rotten Tomatoes.