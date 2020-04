Corona-Krise in Stuttgart Dichtes Gedränge – doch die wenigsten tragen Masken

Die Menschen in Stuttgart halten sich am Samstag an die geltenden Regeln – die Polizei zeigt Dauerpräsenz. Auch auf den Wochenmärkten ist viel los, doch die überwältigende Mehrheit ist trotz des dichten Gedränges ohne Atemschutzmaske unterwegs.