Elizabeth Olsen gehörte lange Jahre zum Marvel Cinematic Universe. Doch mit Blick auf das gewaltige, seit 2008 laufende Franchise konstatiert sie: "Vielleicht sind wir etwas erschöpft davon."
Seit 2014 war Schauspielerin Elizabeth Olsen (36) Teil des gewaltigen Marvel-Universums. Zuletzt erwiesen sich die Kino-Veröffentlichungen des MCU oftmals als nicht sonderlich erfolgreich oder sorgten an den Kinokassen sogar für Verluste für die Marvel Studios und Disney. Bei einem Auftritt beim Hamptons International Film Festival sagte Olsen jetzt laut "People" bezüglich des Marvel-Franchises: "Ich weiß, dass wir kulturell vielleicht etwas erschöpft davon sind."