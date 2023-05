1 Jamie Foxx fühlt sich dank der Liebe seiner Fans "gesegnet". Foto: 2021 Fred Duval/Shutterstock.com

Jamie Foxx hat sich erstmals seit seinem Krankenhausaufenthalt mit einem Posting bei Instagram zu Wort gemeldet. Seit über drei Wochen liegt der Star in einer Klinik.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Noch immer herrscht große Ungewissheit über den Gesundheitszustand von Oscarpreisträger Jamie Foxx (55), der seit über drei Wochen in einem Krankenhaus in den USA liegt. Inzwischen hat der Star jedoch erstmals ein kurzes Lebenszeichen veröffentlicht. Auf seinem offiziellen Instagram-Account schreibt Foxx: "Ich weiß all die Liebe zu schätzen!!! Ich fühle mich gesegnet."