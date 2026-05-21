Bei der Premiere von "Tuner" in New York strahlte Hollywood-Legende Dustin Hoffman an der Seite seiner Ehefrau Lisa. Das Paar ist seit über 45 Jahren verheiratet und zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Seltener Paarauftritt von Dustin Hoffman (88) mit Ehefrau Lisa (71): Bei der New Yorker Premiere zum neuen Kinofilm "Tuner" zeigte sich das Paar am Mittwoch (20. Mai) öffentlich so vertraut wie nur selten. Auf dem roten Teppich hielten sich die beiden vor den Kameras eng umschlungen, lachten und schauten sich tief in die Augen.

Dustin und Lisa Hoffman sind seit über 45 Jahren glücklich verheiratet. Ihr Privatleben halten sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Auftritt bei der Premiere ist ein seltener Einblick in die vertraute Beziehung des Paares, das vier gemeinsame Kinder hat. Dustin Hoffman hat außerdem zwei weitere Töchter aus einer früheren Ehe.

Leo Woodall in der Hauptrolle

Ebenfalls bei der Premiere anwesend waren weitere Stars aus "Tuner", so auch Hauptdarsteller Leo Woodall (29). Der britische Schauspieler, der mit "The White Lotus" berühmt wurde, spielt in "Tuner" einen begabten jungen Klavierstimmer, dessen ausgeprägter Gehörsinn die Aufmerksamkeit von Kriminellen auf sich zieht. Sie wollen seine Fähigkeiten zum Öffnen von Tresoren nutzen.

Dustin Hoffman spielt im Film als erfahrener Klavierstimmer den Mentor von Leo Woodalls Rolle. Weitere Rollen besetzen unter anderem Jean Reno (77), Tovah Feldshuh (77), Havana Rose Liu (28) oder Lior Raz (54). Regie führte Oscarpreisträger Daniel Roher (33).

In den USA startet "Tuner" am 22. Mai in den Kinos, in Deutschland kommt der Film unter dem Namen "The Piano Tuner" ab 2. Juli in die Kinos.