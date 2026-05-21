Bei der Premiere von "Tuner" in New York strahlte Hollywood-Legende Dustin Hoffman an der Seite seiner Ehefrau Lisa. Das Paar ist seit über 45 Jahren verheiratet und zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.
Seltener Paarauftritt von Dustin Hoffman (88) mit Ehefrau Lisa (71): Bei der New Yorker Premiere zum neuen Kinofilm "Tuner" zeigte sich das Paar am Mittwoch (20. Mai) öffentlich so vertraut wie nur selten. Auf dem roten Teppich hielten sich die beiden vor den Kameras eng umschlungen, lachten und schauten sich tief in die Augen.