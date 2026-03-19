Seit über 30 Jahren ist "Friends"-Star Lisa Kudrow mit Michel Stern verheiratet. Nun verrät die Schauspielerin, dass es ihr größtes Glück war, ihren Mann noch vor dem Serien-Ruhm kennengelernt zu haben.

Lisa Kudrow (62) sagt, dass es ihr "größtes Glück" war, ihren Ehemann Michel Stern (67) noch vor ihrem Ruhm durch die Kultserie "Friends" kennengelernt zu haben. Das Paar ist seit über dreißig Jahren verheiratet. In einem aktuellen Interview mit dem "Hollywood Reporter" sagte die "Friends"-Darstellerin über ihr Liebesglück: "Ich glaube, das größte Glück, das mir je passiert ist, war, dass ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor 'Friends' kennengelernt und mich in ihn verliebt habe."

Das Paar heiratete 1995, nur ein Jahr nach der Premiere von "Friends". Drei Jahre später kam ihr Sohn Julian (27) zur Welt. Auch über ihn spricht Kudrow im aktuellen Interview. Er tritt in die kreativen Fußstapfen seiner Mutter und gibt sein Schauspieldebüt als KI-Technologieexperte in Lisa Kudrows kommender dritter Staffel von "The Comeback". Sie erinnert sich an die kreativen Anfänge ihres Sohnes: "Mit neun Jahren machte er schon Stop-Motion-Projekte und schrieb atemberaubende Kurzgeschichten", erzählte sie und fügte hinzu, dass eine seiner Lego-Kreationen - eine dramatische Autounfallszene - sie sprachlos gemacht habe.

Als Kudrow und Stern ihren gemeinsamen Sohn später bei einer Aufführung von "The Laramie Project" an seiner High School sahen, waren beide zu Tränen gerührt. "Mein Mann und ich haben bitterlich geweint", erzählte sie dem Magazin. "Und ich sagte: 'Okay, er hat etwas.'"

Unabhängigkeit als Ehegeheimnis

Ihren langjährigen Eheerfolg führt Kudrow auf gegenseitigen Respekt und das gemeinsame Bestreben zurück, die Ehe zum Funktionieren zu bringen. "Als wir beschlossen, zu heiraten, war uns klar: Wir versprechen uns nicht ewige Liebe. Aber wir versprechen uns, an allen auftretenden Problemen zu arbeiten", sagte sie einmal gegenüber "Glamour". "Wir sind fest entschlossen, dass unsere Ehe funktioniert."

Sie fügte hinzu, dass Unabhängigkeit der Schlüssel gewesen sei: "Ich glaube, die Leute geraten in Schwierigkeiten, wenn sie annehmen, sie müssten eine Einheit bilden". Sie erklärte: "Die Ehe ist wie in einem Team zu sein. Jeder Teamkollege ist anders, aber man hat dasselbe Ziel."