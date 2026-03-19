Seit über 30 Jahren ist "Friends"-Star Lisa Kudrow mit Michel Stern verheiratet. Nun verrät die Schauspielerin, dass es ihr größtes Glück war, ihren Mann noch vor dem Serien-Ruhm kennengelernt zu haben.
Lisa Kudrow (62) sagt, dass es ihr "größtes Glück" war, ihren Ehemann Michel Stern (67) noch vor ihrem Ruhm durch die Kultserie "Friends" kennengelernt zu haben. Das Paar ist seit über dreißig Jahren verheiratet. In einem aktuellen Interview mit dem "Hollywood Reporter" sagte die "Friends"-Darstellerin über ihr Liebesglück: "Ich glaube, das größte Glück, das mir je passiert ist, war, dass ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor 'Friends' kennengelernt und mich in ihn verliebt habe."