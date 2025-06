Seit The Flash keine Rolle mehr: Nach diversen Skandalen: Ezra Miller strebt Comeback in Hollywood an

Seit 2023 fand Ezra Miller nicht mehr in Hollywood statt. Das soll sich aber bald wieder ändern. Eine neue Rolle hat der "The Flash"-Star angeblich schon an der Angel - dank der "besten Freundin auf der Welt".

Im Rahmen des kürzlich gestarteten Filming Italy Sardegna Festivals auf Sardinien hat Ezra Miller (32) angedeutet, eine Rückkehr nach Hollywood anzustreben. Im Gespräch mit der italienischen Zeitung "Lo Speciale Giornale" verriet der DC-Star, der aufgrund diverser Skandale seit mehreren Jahren nicht mehr vor der Kamera stand, dass die Auszeit kreativ und emotional gut getan habe: "Ich habe viel geschrieben, weil man das in der Einsamkeit tun kann, was mir sehr entgegengekommen ist."

Aus einer dieser Schreibarbeiten ist offenbar das Skript für einen neuen Film entstanden, der gemeinsam mit Regisseurin Lynne Ramsay (55) verwirklicht wird. Die beiden hatten bereits 2011 bei der von Kritikern gelobten Romanverfilmung "We Need to Talk About Kevin" gemeinsame Sache gemacht. "Ich arbeite wieder mit ihr zusammen", wird Miller nun zitiert und bezeichnet Ramsay als herausragende Filmemacherin und "eine meiner besten Freundinnen auf der Welt".

Lesen Sie auch

Rolle als Vampir?

Millers Ausführungen decken sich mit jenen, die Ramsay rund einen Monat zuvor getätigt hat. Gegenüber der "Los Angeles Times" verriet sie im Mai sogar schon erste Details zu der filmischen Kooperation mit dem "The Flash"-Star. So handele es sich dabei um einen Horror-, genauer gesagt einen Vampirfilm. "Ich kann nicht viel dazu sagen. Es ist mit Ezra Miller in der Hauptrolle. Und es ist in der Entwicklung." Neu ist nun, dass Miller aktiv am Drehbuch mitgearbeitet haben soll.

Dass die beiden eine enge Freundschaft pflegen, war unlängst bei den Filmfestspielen von Cannes deutlich geworden. Miller hatte Ramsay überraschend zur Premiere ihres Films "Die, My Love" begleitet.

Seit "The Flash", der 2023 in die Kinos gekommen war, jedoch floppte, war Miller in keinem Film mehr zu sehen. Ihren Teil dazu trugen wohl auch die zahlreichen Negativschlagzeilen bei, die sich im Vorfeld um Miller entsponnen haben. In der isländischen Hauptstadt Reykjavik soll der Star eine Frau gewürgt, später auf Hawaii zunächst in einer Karaoke-Bar randaliert und bei einem zweiten Vorfall einen Stuhl nach einer Frau geworfen haben. Beide Eskapaden hatten zu kurzzeitigen Festnahmen geführt.

Bewährungsstrafe und öffentliche Entschuldigung

Anfang 2023 ging Ezra Miller mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ein, um einer Gefängnisstrafe wegen Einbruchsdiebstahls zu entgehen. Miller soll bei Nachbarn Flaschen mit Wodka, Gin und Rum gestohlen haben. Der Star gab vor Gericht Hausfriedensbruch zu und wurde zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

In einem Statement gegenüber "Variety" räumte Ezra Miller im Sommer 2022 ein, "unter komplexen psychischen Problemen" zu leiden und beteuerte, eine Behandlung begonnen zu haben. "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinem früheren Verhalten beunruhigt und verärgert habe", so der Star. "Ich verpflichte mich, die notwendige Arbeit zu leisten, um zu einem gesunden, sicheren und produktiven Abschnitt in meinem Leben zurückzukehren."