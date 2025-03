Nur wenige Stunden vor einem geplanten Auftritt in der Olympiahalle in München hat Wincent Weiss krankheitsbedingt sein Konzert abgesagt.

Wincent Weiss (32) muss krankheitsbedingt ein für den heutigen 18. März in der Olympiahalle in München geplantes Konzert kurzfristig absagen. In den sozialen Medien entschuldigt sich der deutsche Sänger bei seinen Fans. Es tue ihm "unendlich leid".

"Heute geht es einfach nicht"

"Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben - aber ich muss das Konzert heute in München leider absagen", schreibt Weiss bei Instagram. Viele hätten es sicherlich bereits gemerkt, dass der Sänger schon bei einem gestrigen Auftritt in Zürich gesundheitlich "ziemlich angeschlagen" gewesen sei. Er habe gehofft, dass die Nachtruhe ihm dabei helfen werde, fit zu werden, "aber ich sitze nun schon seit Stunden beim Arzt und versuche alles, um wieder auf die Beine zu kommen".

Weiss erklärt, er sei ein Optimist und ein Mensch, der stets kämpfe. So habe er auch "bis zuletzt gehofft, dass ich es irgendwie doch noch auf die Bühne schaffe". So schwierig dies für ihn auch sei, müsse er aber leider mitteilen, dass es heute "einfach nicht [geht], so sehr ich auch will".

Zahlreiche Fans zeigen in den Kommentaren zu dem Beitrag Verständnis und wünschen "gute Besserung", auch wenn viele von ihnen wohl enttäuscht sein dürften. Dem Sänger tue es unterdessen "unendlich leid für alle, die sich auf heute Abend gefreut haben". Weiss sei vermutlich "noch nie etwas so schwer gefallen, wie diese Nachricht hier".

Bezüglich Infos zur Rückgabe der Tickets wolle er sich zu einem späteren Zeitpunkt bei seinen Fans melden. Laut seiner Website stehen in den kommenden Tagen auch Auftritte in Wien (20. März) und in Hannover (23. März) auf dem Programm. Ob diese stattfinden können, ist derzeit unklar.