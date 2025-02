Seit September ist er clean: Nüchtern und ohne Tattoos: Das neue Leben des Pete Davidson

Ein kostspieliger Neuanfang: Der ehemalige "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson (31) hat für die Entfernung seiner zahlreichen Körpertattoos rund 200.000 US-Dollar ausgegeben. "Er wachte eines Tages auf und wollte sie einfach loswerden. Es ist ein jahrelanger Prozess", verriet ein Insider dem US-Magazin "People".

Die aufwändigen Eingriffe markieren auch einen persönlichen Wendepunkt im Leben des Comedians. Seit September ist Davidson clean und hat etwa neun Kilogramm zugenommen. "Es läuft wirklich gut für ihn", betonte der Insider. "Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung und er erhält hervorragende Kritiken für seinen neuen Film."

Lesen Sie auch

In der "Today Show" sprach Davidson zudem kürzlich offen über den schmerzhaften Prozess der Tattoo-Entfernung: "Es ist ziemlich schrecklich. Wenn also irgendjemand da draußen zuschaut und darüber nachdenkt, sich ein Tattoo stechen zu lassen - stellt sicher, dass ihr es wirklich wollt." Seinen Entschluss, die Tätowierungen zu entfernen, fasste er nach seinem Weg in die Nüchternheit. "Ich wurde clean und sah mich im Spiegel und dachte: 'Nee. Wer ist das?' Ich musste etwas verändern."

Therapie und Neuorientierung

Im Juli 2024 hatte sich der Schauspieler in eine Wellness-Einrichtung begeben, nachdem er bereits 2023 wegen psychischen Problemen in Behandlung war. Die Tattoo-Entfernung ist Teil eines größeren Veränderungsprozesses: Davidson möchte sich verstärkt auf seine Schauspielkarriere konzentrieren und hat deswegen auch den Drogen abgeschworen.

"Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich die Chance bekommen würde zu schauspielern, und ich liebe es sehr", erklärte Davidson in der "Late Night with Seth Meyers". Das Abdecken der Tattoos für Filmrollen sei jedoch zeitaufwändig gewesen. "Man muss drei Stunden früher da sein, um alle Tattoos abzudecken. Aus irgendeinem Grund haben die Leute in Filmen nicht so viele davon."

Ein kleiner Tattoo-Rest bleibt

Von ursprünglich rund 200 Tätowierungen möchte Davidson nur "zwei oder drei" behalten. Zu seinen bekanntesten Tattoos zählten unter anderem eine Hommage an seine Ex-Freundin Kim Kardashian (44) sowie ein Porträt von Hillary Clinton (77). In seinem neuesten Film "Dog Man: Wau gegen Miau" ist Davidson aktuell wieder auf der großen Leinwand zu hören. In der animierten Superhelden-Komödie spricht er die Hauptrolle. Die Kritiken für seine Interpretation fallen bislang durchweg positiv aus. In Deutschland kommt der Streifen erst im April 2025 in die Kinos. Wer Davidson Sprechrolle in der deutschen Fassung übernehmen wird, ist bislang noch nicht bekannt.