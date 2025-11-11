Seit seiner Rolle in Wicked: Jeff Goldblum verzichtet komplett auf Fleisch

Selbst nach Jahrzehnten vor den Kameras beeinflusst seine Arbeit Jeff Goldblum auch im Privaten. Seit "Wicked" isst er kein Fleisch mehr, wie er jetzt erzählt.

Jeff Goldblum (73) steht seit Ewigkeiten vor den Kameras und war schon vor Jahrzehnten in Klassikern wie "Jurassic Park" oder "Die Fliege" zu sehen. Aber auch nach so vielen von ihm gespielten Rollen können neue Charaktere und die Arbeit an Filmen noch Auswirkungen auf ihn als Person haben. Auch die Musical-Adaption "Wicked", in der er den Zauberer von Oz spielt, hat ihn geformt.

Jeff Goldblum: "Es hat mich verändert" Im britischen Fernsehmagazin "This Morning" hat Goldblum darüber gesprochen, dass er seit "Wicked" kein Fleisch mehr isst. Die Rolle habe ihm etwas Neues gegeben, kann er in dem Gespräch nur bestätigen. Die Arbeit mit Regisseur Jon M. Chu (46) sei "unglaublich" gewesen. "Es hat mich verändert", erzählt der Hollywoodstar. "Wissen Sie, nachdem ich an dem Film gearbeitet habe, haben wir über Tierquälerei gesprochen. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Und Geflügel."

Für anstehende Feiertage wie Thanksgiving und Weihnachten müsse er sich daher Alternativen überlegen, erzählt er weiter. Die Umstellung scheint ihn nicht zu stören, ganz im Gegenteil sogar. "Aber ich bin glücklich", bestätigt Goldblum. Man brauche "eine Welt, die für jeden auf der Erde und auch für jedes Lebewesen funktioniert."

"Wicked" erscheint in zwei Teilen. Der erste Film wurde 2024 veröffentlicht. Am 10. November feierte Goldblum in London unter anderem mit seinen Kolleginnen Ariana Grande (32) und Cynthia Erivo (38) die Europapremiere von "Wicked: Teil 2" (im Original: "Wicked: For Good"), der in Deutschland am 19. November in die Kinos kommt.