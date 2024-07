Seit sechs Jahren ein Paar: Saoirse Ronan und Jack Lowden haben heimlich geheiratet

Die irische Schauspielerin Saoirse Ronan (30) und ihr Partner Jack Lowden (34) haben offenbar still und heimlich geheiratet. Wie die Zeitung "Sunday Independent" berichtet, soll sich das Paar im Juli in Lowdens Heimat Schottland das Jawort gegeben haben. Das gehe aus dem Verzeichnis der schottischen standesamtlichen Eheschließungen hervor.

Hochzeit im kleinen Kreis

Die Trauung fand demnach im engsten Freundes- und Familienkreis auf dem Standesamt von Edinburgh statt. Als Hochzeitsdatum des Schauspielerpaars gilt laut "Daily Mail" das Wochenende rund um den 20. Juli. Das Ehepaar äußerte sich bislang noch nicht zu den Medienberichten.

Ronan und Lowden sollen seit etwa sechs Jahren ein Paar sein. Im Dezember 2018 machte "Page Six" ihre Beziehung öffentlich, nachdem sie gemeinsam bei einer Afterparty gesichtet wurden. Die beiden lernten sich offenbar bei den Dreharbeiten zum Film "Maria Stuart, Königin von Schottland" (2018) kennen. In dem historischen Drama verkörperten sie das Ehepaar Maria Stuart und Lord Darnley.

Halten ihre Beziehung privat

Das Paar hält seine Beziehung aus der Öffentlichkeit fern. Einzig in Instagram-Beiträgen wie Lowdens Spiegel-Selfie an Silvester 2023 zeigten sie sich zusammen. Eine Frage des "The Telegraph", ob die Tageszeitung Ronan nach den Beziehungsgerüchten fragen dürfe, beantwortete die "Little Women"-Darstellerin mit einem strikten "Nein".

Auch Lowden schweigt über die Beziehung, schwärmte aber von Ronans Schauspielkünsten. "Die Frau ist eine Naturgewalt, vor und hinter den Kulissen, völlig furchtlos und außerdem eine brillante Anführerin", erzählte er im vergangenen Jahr in einem Interview.