Seit Oktober verschwunden: Vermisster Trottwar-Verkäufer aus Stuttgart lebt nicht mehr

Traurige Gewissheit: Zweieinhalb Monate nach dem Verschwinden von Sven K. wurde er tot im Wald gefunden. Nicht nur seine Familie trauert um ihn. Auch bei Trottwar gedenkt man seiner.
Es ist das Ende, das alle insgeheim befürchtet hatten. Sven K., der Mann, den viele als Trottwar-Verkäufer aus Stuttgart-Freiberg kannten, lebt nicht mehr. Wie seine Schwester auf der Facebookseite mit der Suche nach ihm mitgeteilt hat, wurde er am 27. Dezember tot aufgefunden. „Er kann nun seine letzte Ruhe finden“, schreibt sie und bedankt sich bei allen, die ihren Suchaufruf in den sozialen Netzwerken geteilt und Anteil genommen haben.