Seit Monaten außer Betrieb: Rätsel um versiegten Brunnen in Bad Cannstatt – jetzt äußert sich die Stadt

An Hitzetagen sorgt der Fontänenbrunnen auf dem Cannstatter Marktplatz seit 2018 für ein bisschen Abkühlung. Eigentlich – dieses Jahr war er versiegt. Das sind die Gründe.
Der heiße Sommer ist fast vorüber, könnte man sagen. Und Brunnen wie der Fontänenbrunnen auf dem Cannstatter Marktplatz hätten an den ganz heißen Tagen für Erfrischung sorgen können. Doch das war nicht der Fall. Warum? Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin der Stadt mit, dass ein technisches Problem vorliege, dessen Behebung aufwendig sei. Deshalb habe der Brunnen in dieser Brunnensaison nicht in Betrieb gehen können. Genauere Angaben zu dem Problem macht sie nicht.