Seit Mittwoch kein Kontakt mehr: Ist er entführt worden? Ehemann von Katie Price gilt als vermisst

Seit Mittwoch soll es keinen Kontakt mehr zu ihm geben: Der Ehemann des britischen Models Katie Price wird in Dubai vermisst.

Katie Prices (47) Ehemann, Lee Andrews, gilt laut britischen Medienberichten offiziell als vermisst. Seit Mittwochabend soll niemand mehr etwas von dem Geschäftsmann gehört haben. Price bat die Öffentlichkeit offenbar um Unterstützung und erklärte, dass Lee Andrews entgegen einer früheren Aussage in einer Instagram-Story keine "Pause" von den sozialen Medien mache - er werde tatsächlich "vermisst".

Die 47-Jährige, die Lee Andrews im Januar geheiratet hatte, sagte außerdem, sie glaube, er sei möglicherweise "entführt" worden. Kurz nach 22 Uhr am Mittwoch, als ihr Ehemann eigentlich bereits von Dubai nach Großbritannien gereist sein sollte, um sie dort zu treffen, sei der Kontakt abgebrochen.

Vermisstenanzeige in Dubai

Wie die Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, hat seine Familie bei der britischen Botschaft in Dubai, wo Lee Andrews seit 21 Jahren lebt, eine offizielle Vermisstenmeldung erstattet. Zuletzt wurde er demnach am Flughafen gesehen. Er sollte eigentlich zusammen mit Katie Price Anfang der vergangenen Woche bei "Good Morning Britain" zu einem Interview der beiden erscheinen, tauchte aber nicht auf.

Eine Quelle aus dem Umfeld des ehemaligen Models sagte der "Sun": "Katie steht in ständigem Kontakt mit seiner Familie und macht sich große Sorgen. Und sie ist zutiefst beschämt - sie hat gesehen, dass manche Leute das als PR-Gag bezeichnen und behaupten, sie stecke mit drin, aber das ist absolut nicht der Fall. Das ist eine so beunruhigende, erschütternde Situation."

Hochzeit kurz nach dem Kennenlernen

Im Januar wurde bekannt, dass Katie Price und Lee Andrews nach einer Blitz-Verlobung geheiratet haben. Wie britische Medien damals berichteten, gab der TV-Star dem Geschäftsmann in einer Zeremonie in Dubai das Jawort. Die beiden sollen sich angeblich erst kurz zuvor kennengelernt haben.