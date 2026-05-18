Seit Mittwoch kein Kontakt mehr: Ist er entführt worden? Ehemann von Katie Price gilt als vermisst

Seit Mittwoch soll es keinen Kontakt mehr zu ihm geben: Der Ehemann des britischen Models Katie Price wird in Dubai vermisst.
Katie Prices (47) Ehemann, Lee Andrews, gilt laut britischen Medienberichten offiziell als vermisst. Seit Mittwochabend soll niemand mehr etwas von dem Geschäftsmann gehört haben. Price bat die Öffentlichkeit offenbar um Unterstützung und erklärte, dass Lee Andrews entgegen einer früheren Aussage in einer Instagram-Story keine "Pause" von den sozialen Medien mache - er werde tatsächlich "vermisst".