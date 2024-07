Mumifizierte Leiche in Wohnung gefunden

1 Gibt es keine Angehörigen, muss sich die jeweilige Kommune um den Toten und dessen letzte Ruhe kümmern – und auch die Kosten übernehmen (Symbolfoto). Foto: Imago/Funke Foto Services

Immer mehr Menschen in Deutschland leben und sterben einsam und vergessen. Einen tragischen Fall gab es jetzt in Aachen. Dort wurde ein 56-jähriger Mann zwei Jahre nach seinem Tod in seiner Mietwohnung gefunden – mumifiziert. Was geschieht in solchen Fällen?











Beim Betreten einer Wohnung wegen eines Wasserschadens hat ein Mitarbeiter einer Hausverwaltung in Aachen die Leiche eines vor mehr als zwei Jahren gestorbenen Mannes gefunden. Einen entsprechenden Bericht der „Aachener Zeitung“ bestätigte am Mittwoch (31. Juli) eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt. Demnach handelte es sich bei dem Toten um einen 1965 geborenen Mieter. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es demnach nicht.