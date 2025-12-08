Seit längerer Zeit im Streit: Nach Todesdrohungen – Mann will Kontrahenten von Autobahn drängen

1 Ein Mann versuchte, seinen Kontrahenten von der Autobahn zu drängen. (Symbolbild) Foto: stock.adobe.com/ambrozinio

Zwei Männer sind seit längerem im Streit. Dann sind beide in ihren Autos unterwegs - und die Fahrt wird gefährlich.











Ein Mann soll einen Kontrahenten nach mehrfachen Todesdrohungen mit dem Auto verfolgt und versucht haben, ihn von der Autobahn 5 zu drängen. Polizeiangaben zufolge bemerkte ein 51 Jahre alter Autofahrer am Freitag, dass ihm ein anderer Wagen durch Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) folgte. Der Verfolger fuhr demnach mehrfach dicht auf und ließ sich auch nach mehreren Runden in einem Kreisverkehr nicht abhängen.