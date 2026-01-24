Paul Giamatti hätte nicht erwartet, in der neuen "Star Trek"-Serie "Starfleet Academy" besetzt zu werden. Als Pirat Nus Braka spielt er einen Bösewicht und verwirklicht sich damit einen Traum aus seiner Kindheit.

Für Paul Giamatti (58) ist ein Traum in Erfüllung gegangen. In mehreren Interviews hatte der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder offen darüber gesprochen, dass er gern einmal im "Star Trek"-Universum mitwirken würde - einer Sci-Fi-Reihe, die er seit seiner Jugend liebt. Nun ist er Teil des Franchises.

In "Star Trek: Starfleet Academy", erst im Januar auf dem Streamingdienst Paramount+ gestartet, spielt der zweifache Oscarnominierte den halb klingonischen Piraten Nus Braka, einen Widersacher der von Holly Hunter (67) gespielten Kanzlerin der Sternenflottenakademie Nahla Ake. Über die Besetzung zeigte sich niemand überraschter als Giamatti selbst.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr ich die Serie liebe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich passiert. Es ist eine einzigartige Erfahrung - ich weiß nicht, ob das noch irgendetwas toppen kann", sagte der Schauspieler dem "People"-Magazin.

Giamatti kam durch seinen Vater zu der Serie

Giamattis Vater, A. Bartlett Giamatti, später Präsident der Yale University, war von Anfang an Fan der Serie. In den Siebzigern schaute er die Wiederholungen gemeinsam mit seinem Sohn und auch Paul Giamatti war sofort begeistert.

"Ich war wahrscheinlich sieben und ich glaube, er hat von seinen drei Kindern in mir das Kind gesehen, dem die Serie am meisten gefallen würde", so Giamatti wörtlich.

Endlich ein echter Bösewicht

Giamatti genießt es, in "Star Trek: Starfleet Academy" zur Abwechslung mal einen etwas anderen Charakter spielen zu dürfen als sonst. "Ich habe bisher nicht viele echte Bösewichte gespielt - nur ein paar", erklärte er.

"Ich spiele eher komplizierte, unangenehme Figuren. Es macht immer Spaß, mal einen Bösewicht zu spielen. Man hat dabei viel Spielraum und darf es ein wenig krachen lassen", so der Schauspieler.