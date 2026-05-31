Auf der Kinoleinwand wie im echten Leben war er der romantische Held und Herzensbrecher, bis er sich ein Stück weit neu erfand und in ganz ungewöhnlichen Film- und Serienprojekten auftrat. Heute wird Colin Farrell 50 Jahre alt.
Er spielte in einigen der größten Hollywoodfilme mit, begeisterte mit seinem ausschweifenden Lebensstil - und änderte sich in den vergangenen Jahren komplett. Der Ire Colin Farrell war seit jeher bekannt für seine unbestreitbare Anziehungskraft auf der Kinoleinwand. Ein wunderschöner Filmstar mit überaus ausdrucksstarken, pechschwarzen Augenbrauen. Ein Leading Man alter Schule, der dabei noch sympathisch und nahbar wirkte.