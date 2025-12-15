Seit Jahrzehnten befreundet: Harry und Sally-Star Billy Crystal weint um Regisseur Rob Reiner

Das Entsetzen und die Trauer in Hollywood sind nach dem wohl gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau groß. Schauspieler Billy Crystal, der in Reiners berühmten Film "Harry und Sally" mitspielte und mit ihm befreundet war, eilte sofort zum Ort des Geschehens.
Mit dem Film "Harry und Sally" schrieb Regisseur Rob Reiner (1947-2025) Filmgeschichte. Mit Hauptdarsteller Billy Crystal (77) verband ihn auch abseits der Kamera eine enge Freundschaft. Der Schauspieler gehörte offenbar zu den ersten, die um den verstorbenen Filmemacher trauerten - und war direkt vor Ort.