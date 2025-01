Seit Jahren: Guy Pearce und Carice van Houten sind getrennt

Guy Pearce (57) und Carice van Houten (48) sind kein Paar mehr - und das schon seit einigen Jahren. Das bestätigte die niederländische Schauspielerin nun, nachdem es Gerüchte über ein Beziehungsaus der beiden gegeben hatte. Diese hatte Pearce selbst vergangene Woche durch ein Interview mit dem britischen "Guardian" angefacht, in dem er über seine Ex-Ehefrau Kate Mestitz (58) gesprochen hatte.

"Meine Ex-Ehefrau Kate war die größte Liebe meines Lebens, aber ich bin inzwischen über sie hinweg und nun ist mein Kind Monte die größte Liebe meines Lebens", sagte der Oscar-nominierte "Der Brutalist"-Star. Zudem sagte er, die größte Enttäuschung seines Lebens sei gewesen, dass er das Gefühl habe, seine Ehe "ruiniert" zu haben. "Ich fühle mich nicht mehr so, aber damals war ich am Boden zerstört."

Lesen Sie auch

Pearce hatte 2015 die Trennung von Mestitz nach 18 Jahren Ehe bekannt gegeben. Nur rund ein Jahr später wurden der Schauspieler und Carice van Houten Eltern eines Sohnes.

Carice van Houten stellt klar: "Sind seit Jahren kein Paar mehr"

Van Houten nahm Pearces Aussagen zum Anlass, Klartext über die Beziehung der beiden zu sprechen: "Normalerweise beteilige ich mich nicht an Diskussionen über mein Privatleben, aber aufgrund einer Reihe an Schlussfolgerungen in den Medien letzte Woche bezüglich meiner Beziehung zu Guy wollte ich etwas klarstellen", schrieb sie in einer Instagram-Story. "Er und ich sind gute Freunde und lieben uns sehr, aber wir sind seit Jahren kein 'Paar' mehr." Sie sei jedoch sehr stolz darauf, sagen zu können, "dass wir in einer wundervollen Partnerschaft die wahre Liebe unseres Lebens großziehen - unseren wunderschönen Sohn und seinen Hamster".

Van Houten nahm auch Pearces Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller für "Der Brutalist" zum Anlass, zu zeigen, dass die beiden nach wie vor eine gute Beziehung haben. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto ihres Ex-Partners und schrieb, sie sei "stolz" auf ihn.