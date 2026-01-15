Seit Jahren befreundet: Jana Ina Zarrella & Monica Meier-Ivancan zeigen Freundschafts-Tattoo

Jana Ina Zarrella und Monica Meier-Ivancan haben ihre enge Freundschaft mit einem Tattoo besiegelt. Seit Jahren verbindet die beiden eine innige Beziehung. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Das Model und der Freak" kennen.

Jana Ina Zarrella (49) und Monica Meier-Ivancan (48) haben sich als Zeichen ihrer Freundschaft ein Tattoo stechen lassen. In ihrer Instagram-Story zeigte Zarrella die Handgelenke der beiden, auf denen mehrere Symbole zu sehen waren. Dazu schrieb sie: "Was verbindet uns 4ever? Freundinnen-Tattoo Forever." Auf dem nächsten Slide teilte sie ein Foto aus einem Restaurant, wo die beiden ihren neuen Körperschmuck feierten.

Jana Ina und Monica verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Die beiden waren oft gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen - und sogar zeitgleich schwanger. Im Gespräch mit spot on news sprach die 49-Jährige über ihr besonderes Verhältnis: "Monica und ich sind sehr gut befreundet. Wir haben uns bei den Dreharbeiten zu 'Das Model und der Freak' kennengelernt. In dieser Zeit haben wir viel gemeinsam unternommen, denn wir waren damals beide noch nicht verheiratet und hatten beide keine Kinder. Im Laufe der Zeit ist daraus eine sehr tolle Freundschaft entstanden.

Meier-Ivancan: Zuhören ist wichtig

In einem Interview mit "Closer" sprach auch Meier-Ivancan 2016 über das Geheimnis ihrer langjährigen Freundschaft. "Wichtig ist, dass man miteinander redet und sich gegenseitig zuhört. Und auch, dass man im Job für den anderen einsteht und sich auch dabei unterstützt", verriet die 48-Jährige.

Im Interview mit dem Magazin "Bunte" sagte sie außerdem, was für sie eine echte Freundschaft ausmacht. "Eine Freundschaft muss sich gut anfühlen. Man muss das Gefühl haben, der Person zu einhundert Prozent vertrauen und mit ihr lachen zu können. Wenn ich nach einem gemeinsamen Abend nach Hause gehe und mich schlecht fühle, ist das ein Zeichen für eine toxische Beziehung - egal ob mit dem Partner oder der besten Freundin. Darum bin ich dankbar, dass Jana Ina und mich eine so lange, enge und gesunde Freundschaft verbindet."