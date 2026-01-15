Seit Jahren befreundet: Jana Ina Zarrella & Monica Meier-Ivancan zeigen Freundschafts-Tattoo

Jana Ina Zarrella und Monica Meier-Ivancan haben ihre enge Freundschaft mit einem Tattoo besiegelt. Seit Jahren verbindet die beiden eine innige Beziehung. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Das Model und der Freak" kennen.
Jana Ina Zarrella (49) und Monica Meier-Ivancan (48) haben sich als Zeichen ihrer Freundschaft ein Tattoo stechen lassen. In ihrer Instagram-Story zeigte Zarrella die Handgelenke der beiden, auf denen mehrere Symbole zu sehen waren. Dazu schrieb sie: "Was verbindet uns 4ever? Freundinnen-Tattoo Forever." Auf dem nächsten Slide teilte sie ein Foto aus einem Restaurant, wo die beiden ihren neuen Körperschmuck feierten.