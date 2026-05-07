Im Juni sind Königin Silvia und König Carl Gustaf seit 50 Jahren verheiratet. Das Ehejubiläum wird groß gefeiert. Eine neue Briefmarke mit dem royalen Paar ist bereits jetzt erschienen.
König Carl XVI. Gustaf (80) hat gerade erst seinen runden Geburtstag zelebriert, da steht schon der nächste Anlass zum Feiern an. Am 19. Juni kann er mit seiner Ehefrau Königin Silvia (82) den 50. Hochzeitstag begehen. Zu diesem Anlass hat die schwedische Post Nord am Donnerstag eine neue Briefmarke herausgegeben.