Im Juni sind Königin Silvia und König Carl Gustaf seit 50 Jahren verheiratet. Das Ehejubiläum wird groß gefeiert. Eine neue Briefmarke mit dem royalen Paar ist bereits jetzt erschienen.

König Carl XVI. Gustaf (80) hat gerade erst seinen runden Geburtstag zelebriert, da steht schon der nächste Anlass zum Feiern an. Am 19. Juni kann er mit seiner Ehefrau Königin Silvia (82) den 50. Hochzeitstag begehen. Zu diesem Anlass hat die schwedische Post Nord am Donnerstag eine neue Briefmarke herausgegeben.

Das Königspaar posiert im Schlosspark Wie es in der Bekanntgabe heißt, sei es Zeit für eine "sehr besondere Jubiläumsausgabe". Die Briefmarke zeigt das königliche Paar im Park von Schloss Drottningholm. Das neu aufgenommene Foto stammt von Elisabeth Toll. Entworfen wurde die Marke von Daniel Bjugård, sie ist von einem sogenannten Mini-Sheet mit geprägten und vergoldeten Details umrahmt, hat einen Wert von 50 Kronen (rund 4,60 Euro) und ist ab heute zum Kauf verfügbar.

Der König und die Königin wurden im Laufe der Jahre immer wieder auf schwedischen Briefmarken abgebildet, die jüngste wurde im Januar 2026 herausgegeben. Im Jahr 1976 wurde die erste Briefmarke mit dem Abbild des frischvermählten Königspaares herausgegeben.

Zum Jubiläum gibt es auch eine Ausstellung und eine große Feier

Die Goldene Hochzeit soll gebührend gefeiert werden. Neben der Briefmarke befasst sich auch eine Ausstellung im Königlichen Palast mit dem Ehejubiläum. "Gold! - 50 Jahre gemeinsam für Schweden" wird am 22. Mai eröffnet. Wie das Königshaus mitteilte, werden dann im Staatssaal viele Erinnerungen wie Fotografien, Hochzeitsgeschenke und Kleidungsstücke gezeigt, die "fünf Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte widerspiegeln".

Die eigentlichen Feierlichkeiten sind für Samstag, 13. Juni, angesetzt. Sie werden vorgezogen, da der 50. Hochzeitstag am 19. Juni auf Mittsommerabend fällt. Um 11.30 Uhr beginnt ein Dankgottesdienst für geladene Gäste in der Palastkirche. Danach wird das Königspaar um 14 Uhr unterhalb des Königlichen Schlosses die königliche Schaluppe Vasaorden besteigen und nach Djurgården gebracht. Von dort aus fahren der König und die Königin durch die Straßen Stockholms. Ab 15 Uhr ist ein Konzert zum Thema Liebe auf der Bühne des Kungsträdgården geplant. Dabei wird Musik aus den vergangenen 50 Jahren aufgeführt.

Am Abend stehen dann noch ein Konzert im Royal Opera House (18 Uhr) und ein privates Abendessen für Familie und Freunde im Palast an (ab 20 Uhr).