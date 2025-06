Seit Hamas-Angriff: 22 antisemitische Vorfälle an Hochschulen im Südwesten

1 Seit dem Hamas-Angriff ist es an Hochschulen in Baden-Württemberg zu antisemitischen Vorfällen gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Seit dem Hamas-Angriff ist es an Hochschulen in Baden-Württemberg zu antisemitischen Vorfällen gekommen. In manchen Fällen leiteten die Behörden Ermittlungsverfahren ein.











Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 haben staatliche Hochschulen in Baden-Württemberg 22 antisemitische Vorfälle gemeldet. Bei elf dieser Vorfälle waren Hochschulangehörige beteiligt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. In 6 der 22 Fälle leiteten die Behörden Ermittlungsverfahren ein, beispielsweise wegen Hausfriedensbruchs oder Sachbeschädigung.