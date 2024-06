Seit fünf Jahren: Wie ein einziger Tag-Star Gena Rowlands ist an Alzheimer erkrankt

(hub/spot) 26.06.2024 - 14:28 Uhr , aktualisiert am 26.06.2024 - 14:28 Uhr

"Wie ein einziger Tag"-Star Gena Rowlands ist an Alzheimer erkrankt

1 Gena Rowlands bei einem Auftritt in Los Angeles. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Schauspielerin Gena Rowlands, die in dem Film "Wie ein einziger Tag" eine an Alzheimer erkrankte Frau spielte, kämpft seit fünf Jahren selbst mit der Krankheit.











Die Schauspielerin Gena Rowlands (94) ist an Alzheimer erkrankt. Das machte ihr Sohn, der Regisseur Nick Cassavetes (65), der mit seiner Mutter den Film "Wie ein einziger Tag" (2004) drehte, nun bekannt. Er erzählte "Entertainment Weekly", dass es "verrückt" sei, dass seine Mutter in dem Liebesfilm eine an Demenz erkrankte Frau spielte und nun selbst mit der fortschreitenden Krankheit kämpft.