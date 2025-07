Seit etwa sieben oder acht Jahren: John Goodman hat keinen Kontakt mehr zu Ex-Kollegin Roseanne Barr

Es war eine Beziehung, die einst Millionen von Zuschauern begeisterte - doch zwischen John Goodman (73) und Roseanne Barr (72) herrscht seit Jahren eisiges Schweigen. Der Schauspieler hat nun in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" über das Verhältnis zu seiner "Roseanne "-Serien-Ehefrau gesprochen. "Wir haben seit etwa sieben oder acht Jahren nicht mehr miteinander geredet", verriet Goodman.

Daran wird sich in Zukunft voraussichtlich auch nichts ändern, ist sich der 73-Jährige sicher. "Ich bezweifle ziemlich stark, dass sie überhaupt mit mir sprechen möchte", erklärte er.

Gemeinsamer TV-Durchbruch

Dabei war es einmal ganz anders zwischen den beiden Schauspielstars. Von 1988 bis 1997 verkörperten Goodman und Barr das Ehepaar Dan und Roseanne Conner in der ABC-Serie "Roseanne" und feierten damit ihren großen Durchbruch. "Wir haben uns vom ersten Moment an verstanden", erinnert sich Goodman wehmütig an die Anfangszeit. "Sie brachte mich zum Lachen, ich brachte sie zum Lachen - und wow, es hat so viel Spaß gemacht."

Die Zahlen sprechen für sich: 20 bis 30 Millionen Zuschauer verfolgten damals die Abenteuer der Conner-Familie. Beide wurden für ihre Hauptrollen mit einem Golden Globe ausgezeichnet. "Heute ist alles so anders, aber das war eine ganz besondere Zeit", reflektiert der Schauspieler über die Hochphase ihrer Zusammenarbeit.

Ende nach dem Skandal

2018 sollte die Erfolgsgeschichte des TV-Paares fortgesetzt werden, als "Roseanne" nach 21 Jahren für eine zehnte Staffel zurückkehrte. Doch das Revival endete abrupt, als Barr mit kontroversen Tweets für einen Skandal sorgte. Darin beleidigte sie Valerie Jarrett, eine ehemalige Beraterin von Präsident Barack Obama, rassistisch. ABC reagierte umgehend und cancelte die Serie. Die 72-Jährige weigert sich bis heute auch, Verantwortung für ihre Äußerungen zu übernehmen. "So wie ich es sehe, hat Gott mir gesagt, was ich tun sollte - und es war eine Atombombe", behauptete sie im vergangenen Monat im Gespräch mit "Variety".

Als Spin-off zu der gecancelten Show entstand schließlich "The Conners" - eine Fortsetzung ohne die titelgebende Roseanne Barr, in der ihre Figur an einer Überdosis gestorben war. Goodman übernahm auch in der neuen Serie für sieben Staffeln die Hauptrolle.