Nach ihrer schwierigen Trennung hat Sally Özcan wieder Grund zur Freude: Die Influencerin ist frisch verliebt und teilt ihr Glück auf Instagram. Den Namen ihres neuen Partners hat sie aber nicht verraten.

Sally Özcan (37) im Liebesglück: Die Influencerin ist frisch verliebt. Auf Instagram sowie in einem YouTube-Video hat sie ihren neuen Freund vorgestellt. Özcan teilte ein gemeinsames Foto, auf dem sie ihren neuen Partner im Wasser umarmt. Von dem Mann ist nur der Rücken zu sehen. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Ich platze gleich vor Aufregung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie und wo ich anfangen soll - also lege ich einfach direkt los."

Die 37-Jährige schwärmt von ihrem neuen Freund: "Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen. Er ist unbeschreiblich verständnisvoll, liebevoll, respektiert meine Arbeit und mich und für mich einfach auch so wichtig: Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn."

Zudem erzählt sie, dass sie in der Zeit als Single viel über sich selbst erfahren habe. "Mein Herz durfte nach einer langen Zeit heilen. Ich bin bei mir angekommen und in einem Moment, in dem ich absolut nicht damit gerechnet hatte, kam er in mein Leben und ist geblieben", schildert sie die zurückliegenden Ereignisse. Nun könnte sie ihren Fans und Followern gar nicht sagen, "wie glücklich ich bin und wie sehr ich ihn liebe".

Beziehung bleibt privat

Den Namen ihres neuen Freundes hat Özcan bislang nicht öffentlich gemacht und das soll sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung soll der 36-Jährige kein Prominenter sein. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit sind demnach vorerst nicht geplant.

Für Sally Özcan beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt. Die Influencerin blickt nach vorn und lässt ihre schwierige Trennung hinter sich. 16 Jahre lang war die 37-Jährige mit ihrem Ehemann Murat Özcan (42) verheiratet. Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, trennte sich, nachdem es sich nach eigenen Angaben auseinandergelebt hatte.

Doch die Trennung verlief alles andere als harmonisch, denn Murat wollte angeblich das gemeinsame Haus nicht verlassen. "Wir wurden uns leider nicht einig, weil er nicht ausziehen wollte", erzählte sie der "Bild"-Zeitung im vergangenen Dezember. Schließlich blieb Sally nichts anderes übrig, als sich eine neue Wohnung zu suchen.