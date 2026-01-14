Nach ihrer schwierigen Trennung hat Sally Özcan wieder Grund zur Freude: Die Influencerin ist frisch verliebt und teilt ihr Glück auf Instagram. Den Namen ihres neuen Partners hat sie aber nicht verraten.
Sally Özcan (37) im Liebesglück: Die Influencerin ist frisch verliebt. Auf Instagram sowie in einem YouTube-Video hat sie ihren neuen Freund vorgestellt. Özcan teilte ein gemeinsames Foto, auf dem sie ihren neuen Partner im Wasser umarmt. Von dem Mann ist nur der Rücken zu sehen. In der Bildunterschrift schreibt sie: "Ich platze gleich vor Aufregung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie und wo ich anfangen soll - also lege ich einfach direkt los."