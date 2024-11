Seit einem Jahr getrennt: Laura Prepon und Ben Foster lassen sich nach sechs Jahren Ehe scheiden

Das Schauspieler-Paar Laura Prepon und Ben Foster lässt sich nach mehr als sechs Jahren Ehe scheiden. Foster reichte die Scheidung in Nashville ein, wo die beiden mit ihren zwei Kindern leben. Als Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt.

Das Ehe-Aus von Laura Prepon (44) und Ben Foster (44) ist besiegelt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die unter anderem dem US-Magazin "People" vorliegen, hat der Schauspieler die Scheidung eingereicht. Als Grund werden "unüberbrückbare Differenzen" genannt. Das Paar habe laut Foster nicht mehr "erfolgreich als Ehemann und Ehefrau zusammenleben" können.

Der 44-Jährige gab als Trennungsdatum den 9. September 2023 an. Foster beantragt dem Bericht zufolge die Durchsetzung ihres Ehevertrags von 2018 und eine "gerechte Aufteilung" des gemeinsamen Vermögens und der Schulden. Zudem bat er das Gericht darum, ihre "Vereinbarung zur Eheauflösung und den vereinbarten Erziehungsplan" in das endgültige Scheidungsurteil aufzunehmen. Die Anwaltskosten sollen die beiden jeweils selbst tragen.

Von Freundschaft zur Ehe

Prepon und Foster waren lange befreundet, bevor sie im Juli 2016 ein Paar wurden. Nur wenige Monate später, im Oktober 2016, verlobten sie sich. Im Sommer 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Ella zur Welt. Die Hochzeit folgte im Juni 2018. Die Darstellerin, die mit der Sitcom "Die wilden Siebziger" bekannt wurde und mit der Netflix-Serie "Orange Is the New Black" große Erfolge feierte, teilte damals ein Schwarz-Weiß-Foto der Zeremonie auf Instagram. 2020 wurde ihr zweites Kind geboren, ein Sohn.

Noch im April 2019 schwärmte Prepon von ihrer Beziehung mit Foster. "Ben und ich sind wirklich gut darin, wenn ich bei der Arbeit bin, ist er zu Hause, und wenn er bei der Arbeit ist, bin ich zu Hause", erzählte sie in der TV-Show "The MOMS". Nun ist die Liebe der beiden Hollywood-Stars zerbrochen.