Drei Monate nach ihrem Liebes-Outing zeigen sich Pierre Sanoussi-Bliss und sein Partner Dennis Ortmann gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Ernst-Lubitsch-Preis-Gala in Berlin posierten die beiden Schauspieler verliebt miteinander.
Pierre Sanoussi-Bliss (63) lässt keinen Zweifel daran, wie glücklich er gerade ist. Am Dienstagabend zeigte sich der Schauspieler gemeinsam mit seinem Partner Dennis Ortmann (40) bei der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises 2026 im Berliner Kino Babylon. Auf dem roten Teppich posierten die beiden eng beieinander und strahlten sich verliebt an.