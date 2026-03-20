Seit drei Monaten auf der Welt: Anna Kournikova verrät den Namen ihres vierten Kindes

Im Dezember begrüßten Anna Kournikova und Enrique Iglesias ihr viertes Kind. Den Namen behielten sie für sich - bis jetzt. Die ehemalige Tennisspielerin verriet nun, wie das Baby heißt.
Mehr als drei Monate nach der Geburt ihres jüngsten Familienmitglieds hat die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova (44) das Geheimnis um den Namen ihres vierten Kindes mit Sänger Enrique Iglesias (50) gelüftet. In einem Instagram-Post teilte sie am Donnerstag ein Foto von all ihren Kindern gemeinsam und verriet dabei ganz beiläufig den Namen des jüngsten Nachwuchses: Romeo.