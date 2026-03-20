Seit drei Monaten auf der Welt: Anna Kournikova verrät den Namen ihres vierten Kindes

Im Dezember begrüßten Anna Kournikova und Enrique Iglesias ihr viertes Kind. Den Namen behielten sie für sich - bis jetzt. Die ehemalige Tennisspielerin verriet nun, wie das Baby heißt.

Mehr als drei Monate nach der Geburt ihres jüngsten Familienmitglieds hat die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova (44) das Geheimnis um den Namen ihres vierten Kindes mit Sänger Enrique Iglesias (50) gelüftet. In einem Instagram-Post teilte sie am Donnerstag ein Foto von all ihren Kindern gemeinsam und verriet dabei ganz beiläufig den Namen des jüngsten Nachwuchses: Romeo.

Das Foto zeigt die gesamte Rasselbande vereint: Romeo kuschelt in den Armen seiner älteren Geschwister, während sie gemeinsam auf einem Boot in Miami posieren. Die Bildunterschrift lässt keine Fragen offen: "Lucy+Nicolas+Mary+Romeo", gefolgt von vier roten Herz-Emojis.

Romeo kam bereits im Dezember zur Welt

Der kleine Romeo erblickte bereits am 17. Dezember 2025 das Licht der Welt - nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest. Damals hatten Kournikova und ihr langjähriger Partner Enrique Iglesias die Ankunft lediglich mit einem Foto aus dem Krankenhaus und der Bildunterschrift "My Sunshine" gefeiert, ohne jedoch den Namen preiszugeben. Wenige Tage später teilten sie ein Foto ihrer älteren drei Kinder mit dem Neugeborenen.

Kournikova und Iglesias lernten sich vor fast 25 Jahren am Set seines Musikvideos zum Hit "Escape" kennen. Für das Paar markiert Romeo das vierte Kind innerhalb von acht Jahren. Die Zwillinge Lucy und Nicholas (8) machten das Paar im Dezember 2017 zum ersten Mal zu Eltern. Im Januar 2020 folgte ihre Tochter Mary (6). Romeo machte die Familie nun komplett.

Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin "People", dass das Paar derzeit "auf Wolke sieben schwebe" und das "kontrollierte Chaos" einer großen Familie in vollen Zügen genieße.