Seit drei Jahren zusammen: Timothée Chalamet und Kylie Jenner teilen sich angeblich ein Zuhause

Timothée Chalamet und Kylie Jenner sind seit drei Jahren ein Paar - jetzt sollen sie sogar zusammenleben. Einer Insider-Quelle zufolge sind die zwei Promis "im Prinzip verheiratet".

Seit drei Jahren gehen Schauspielstar Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) als Paar durchs Leben. Wie das US-Portal "Page Six" erfahren haben will, leben die Stars angeblich auch bereits seit einem Jahr unter einem Dach zusammen. Zwar haben sie noch nicht den Bund fürs Leben geschlossen, doch laut einem Insider verhalten sie sich "im Grunde" wie ein Ehepaar. "Es ist im Prinzip so, als wären sie schon längst verheiratet", verrät die Quelle.

"Sie sind total verknallt und immer zusammen", fügt der namentlich nicht genannte Insider noch hinzu. Außerdem soll sich Chalamet auch um Kylies Kinder Stormi (7) und Aire Webster (3) kümmern, die aus ihrer Beziehung mit Rapper Travis Scott (34) stammen. Am Wochenende wurde der Schauspieler für seine Rolle in "Marty Supreme" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. In seiner Dankesrede bezeichnete er Jenner als "seine Partnerin".

Nicht die erste öffentliche Liebeserklärung

Während ihrer dreijährigen Beziehung hielten sich Chalamet und Jenner weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In jüngster Zeit zeigen sie sich jedoch häufiger zusammen. Zu Jahresbeginn begleitete Jenner ihren Freund zu den Critics' Choice Awards, wo Chalamet nach der Auszeichnung als bester Schauspieler rührende Worte an sie richtete: "Abschließend möchte ich meiner Partnerin der letzten drei Jahre danken - danke für unser gemeinsames Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich könnte ich das nicht schaffen. Danke von ganzem Herzen."

Zudem erschienen sie bei der "Marty Supreme"-Premiere im Dezember in farblich abgestimmten, orangefarbenen Leder-Outfits. Nach seinen Erfolgen bei den Critics' Choice Awards und den Golden Globes gilt der 30-Jährige als einer der Favoriten auf den Oscar als Bester Hauptdarsteller.