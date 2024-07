Es war ein Schock: Im Jahr ihrer Goldenen Hochzeit offenbarte Schlagerstar Olaf Malolepski (78) 2021 die Brustkrebserkrankung seiner Ehefrau Sonja (73). Drei Jahre später hat der Musiker der ehemaligen Schlagerband Die Flippers im Interview mit "t-online" verraten, wie es ihr heute geht.

"Sie ist in guter ärztlicher Behandlung. Sie macht das weltklasse", gibt sich der Sänger erleichtert. "Sie kann damit auch 100 Jahre werden." Der gebürtige Magdeburger selbst sei kerngesund. Wenn er morgens aufstehe, müsse sich Malolepski zwar "erst mal fünf Minuten recken und strecken, dann bin ich wieder fit". Was jung halte, sei "viel Lebensfreude zu haben, auch wenn es mal zwickt und zwackt. Man muss positiv in den Tag starten".

"Es kam zu Komplikationen"

Nach der Auflösung der Kultband ("Aber Dich gibt's nur einmal für mich") im Jahr 2011 machte Olaf Malolepski als Olaf der Flipper solo weiter. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung schockte der Sänger 2021 mit der Krebsdiagnose: "Leider hat Sonja die Chemotherapie überhaupt nicht vertragen. Es kam zu Komplikationen." Er mache sich "große Sorgen". "Aber wir bleiben zuversichtlich, meine Frau ist unglaublich stark. Wir halten als Familie zusammen", betonte Malolepski. Außerdem leidet die 73-Jährige unter dem Cushing-Syndrom, was zu einer überhöhten Konzentration von Cortisol im Blut führt.

Ihr Eherezept nach über 53 gemeinsamen Jahren sei Kommunikation: "Dass es kein Schmollen gibt. Wenn wir uns mal uneinig sind, dann klären wir das sofort und sagen: Komm, das kriegen wir schon hin", rät der 78-jährige Stimmungssänger, der seit zweieinhalb Jahren auch am Ballermann auftritt. "Ich kann es nicht haben, wenn man tagelang sauer ist. Das gibt es bei uns nicht."

Das Paar ist seit 1971 verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.