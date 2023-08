4 Die Generationen, die vor ihr waren, leben nur noch in Heidi Bareuthers Erinnerung in diesen Räumen. Das Watzmann-Bild im Hintergrund ist eines der wenigen Erinnerungsstücke an den Vater Georg Stein. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko; Bareuther

Mitten im Stuttgarter Wohnwahnsinn lebt Heidi Bareuthers Familie seit drei Generationen in derselben Mietwohnung in Ostheim. Wie ist das, wenn die Biografie so eng mit vier Wänden verbunden ist? Eine Reportage aus unserer Reihe "Archivschätze".









Dieser Text erschien erstmals am 3. November 2018. In unserer Reihe "Archivschätze" blicken wir zurück auf herausragende Reportagen und beantworten am Ende die Frage, was in der Zwischenzeit passiert ist.