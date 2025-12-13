Woody Harrelson hat einen seltenen Auftritt mit seiner Ehefrau Laura Louie hingelegt. Die beiden nahmen an der Walk-of-Fame-Zeremonie des Regisseurs James L. Brooks teil.

Woody Harrelson (64) und seine Ehefrau Laura Louie haben einen seltenen, gemeinsamen Auftritt hingelegt. Der Hollywoodstar kam in Begleitung seiner Gattin zur Walk-of-Fame-Zeremonie für den Regisseur James L. Brooks (85). Jener wurde am Donnerstag, dem 11. Dezember, auf dem berühmten Bürgersteig mit einem Stern geehrt. Auf Fotos von der Veranstaltung sind Harrelson und Louie lächelnd zu sehen.

Der Schauspieler tritt in Brooks' neuem Film "Ella McCay" auf. An Harrelsons Seite spielen auch Emma Mackey (29) und Jamie Lee Curtis (67) in dem Film mit. Curtis hielt während der Zeremonie eine Rede zu Ehren von Brooks. Bereits in der 1994 veröffentlichten Komödie "I'll Do Anything oder: Geht's hier nach Hollywood?", die von Brooks inszeniert wurde, übernahm der heute 64-Jährige eine kleine Rolle.

Seit 2008 miteinander verheiratet

Harrelson verdankt seine große Liebe einer Fernsehserie. 1987 lernte er Louie am Set von "Cheers" kennen und engagierte sie am darauffolgenden Tag als seine persönliche Assistentin. "Sie war so großartig, dass danach jeder andere bei 'Cheers' einen Assistenten angestellt hat. Sie wurde am Tag nach unserer Begegnung meine Assistentin und blieb es für die nächsten drei Jahre", erzählte er 2017 dem "Hollywood Reporter". "Es war eine dieser Sachen, die ich mir selbst nicht eingestehen wollte: Ich wollte mich nicht zu meiner fantastischen Assistentin hingezogen fühlen."

Harrelson und Louie gaben sich 2008 das Jawort. Gemeinsam haben sie drei Töchter: Deni (31), Zoe (29) und Makani (19).