Woody Harrelson hat einen seltenen Auftritt mit seiner Ehefrau Laura Louie hingelegt. Die beiden nahmen an der Walk-of-Fame-Zeremonie des Regisseurs James L. Brooks teil.
Woody Harrelson (64) und seine Ehefrau Laura Louie haben einen seltenen, gemeinsamen Auftritt hingelegt. Der Hollywoodstar kam in Begleitung seiner Gattin zur Walk-of-Fame-Zeremonie für den Regisseur James L. Brooks (85). Jener wurde am Donnerstag, dem 11. Dezember, auf dem berühmten Bürgersteig mit einem Stern geehrt. Auf Fotos von der Veranstaltung sind Harrelson und Louie lächelnd zu sehen.