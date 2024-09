Im April wurde Schauspieler Erol Sander (55) zum dritten Mal Vater. Partnerin Rebecca Oehlmann (35) brachte ein Mädchen zur Welt - für Sander ist es nach zwei Söhnen die erste Tochter.

Offenbar eine ganz neue Erfahrung für den 55-Jährigen: "Sie braucht sehr viel Aufmerksamkeit", erklärte er der Onlineausgabe der Zeitschrift "Bunte". "Aber sie ist auch ein sehr ruhiges Baby und sehr glücklich und wir sind jede Sekunde für sie da." Die kleine Romy, so der Name des Babys, sei eine echte Bereicherung für die Familie: "Sie erfüllt uns mit so viel Glück", schwärmt Erol Sander.

Lesen Sie auch

Und wie es sich für einen Vater gehört, packt der Schauspieler offenbar auch regelmäßig mit an, wenn es darum geht, die Kleine zu versorgen: "Gestern Abend hat sie zum Beispiel die Nase verstopft gehabt. Und als die Mutter sie stillen wollte und sie nicht durch die Nase atmen konnte, [...] bin ich nachts nochmal los und habe Babynasentropfen geholt. Und dann hat sie super geschlafen und alles war ruhig", erzählt Sander stolz.

Patchwork-Leben ist eine "Bereicherung"

Tochter Romy ist für Erol Sander das dritte Kind. Mit seiner Ex-Ehefrau Caroline Goddet (48) hat er zwei gemeinsame Söhne: Marlon (geb. 2003) und Elyas (geb. 2010). Das einstige Traumpaar trennte sich 2022 nach 22 Ehejahren. Seine Partnerin Rebecca Oehlmann, die er am Set von "Alles was zählt" kennenlernte, bringt aus einer vorherigen Beziehung eine weitere Tochter mit.

Das Leben als Patchwork-Familie sei eine "Bereicherung", sagt Sander. "Ein Kind ist etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares, etwas Bezauberndes. Sie erfüllt uns mit so viel Glück und wir sind alle gesund. Das ist das Wichtigste von allem", schwärmt er von seinem Familienglück mit Töchterchen.