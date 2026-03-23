Seit 50 Jahren gehen Alice Cooper und seine Sheryl als Mann und Frau durchs Leben. Jetzt haben die Eheleute vor hunderten Gästen ihre Gelübde erneuert.
Fünfzig Jahre ist es her, dass Alice Cooper (78) und Sheryl Goddard (69) sich das Jawort geben. Am 21. März 2026 haben der Rockmusiker und seine Ehefrau, eine Tänzerin und Choreografin, nun pünktlich zur Goldenen Hochzeit ihr Ehegelübde feierlich erneuert, wie das "Hello"-Magazin berichtete. In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gaben sich die Eheleute erneut das Jawort - vor 220 geladenen Gästen.