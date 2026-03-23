Seit 50 Jahren gehen Alice Cooper und seine Sheryl als Mann und Frau durchs Leben. Jetzt haben die Eheleute vor hunderten Gästen ihre Gelübde erneuert.

Fünfzig Jahre ist es her, dass Alice Cooper (78) und Sheryl Goddard (69) sich das Jawort geben. Am 21. März 2026 haben der Rockmusiker und seine Ehefrau, eine Tänzerin und Choreografin, nun pünktlich zur Goldenen Hochzeit ihr Ehegelübde feierlich erneuert, wie das "Hello"-Magazin berichtete. In Phoenix im US-Bundesstaat Arizona gaben sich die Eheleute erneut das Jawort - vor 220 geladenen Gästen.

Goddards Vater William, der 92 Jahre alt ist, führte wie bei der ursprünglichen Hochzeit am 20. März 1976 auch diesmal durch den Gottesdienst. Vier Generationen der Familie Cooper waren zudem versammelt, darunter die gemeinsamen Kinder Calico (44), Dashiell (40) und Sonora (34) sowie Enkelkinder.

Ringe mit persönlicher Note

Zum Anlass tauschte das Paar eigens angefertigte Ringe aus. Die Schmuckstücke aus 18-karätigem Gold, besetzt mit Rubinen und Diamanten, repräsentieren Coopers Vorliebe, ein Mikrofon zu halten, und seine Leidenschaft fürs Golfen. Beide trugen zudem Eheversprechen vor. Der "School's Out"-Sänger nahm seine Ehefrau vor jubelnden Gästen in den Arm und gab ihr einen Kuss.

Eine Liebe, die auf Tour begann

Alice und Sheryl Cooper kamen sich einst auf Tour näher. Die ausgebildete Balletttänzerin aus New York wurde als Tänzerin für Coopers "Welcome to My Nightmare"-Show im Jahr 1975 engagiert. Ein Jahr später heirateten die beiden. Tochter Calico kam 1981 zur Welt, Sohn Dash 1985, Tochter Sonora 1992.

Seitdem sind die beiden nicht nur als Paar, sondern auch als Bühnenpartner unzertrennlich. 2016 erklärte Cooper bezüglich seiner langen Ehe: "Die Leute fragen mich: 'Wenn du auf Tour bist, muss es schwer sein, das Zuhause zu verlassen.' Ich sage dann: 'Ich nehme mein Zuhause mit." Denn eigentlich ist ein Haus nur ein Haus, aber Zuhause, das sind die Menschen, mit denen du in diesem Haus zusammen bist."