Gary Barlow beim Umziehen, Robbie Williams beim Rumblödeln vor einem Auftritt: Die neue Netflix-Doku "Take That" bietet jede Menge Einblicke hinter die Kulissen der britischen Boyband, die in den 1990er-Jahren kometenhaft aufstieg. Vor allem beleuchtet sie aber die Schattenseiten des Ruhms.
Für alle Take-That-Anhänger gehört die neue Netflix-Doku, die am 27. Januar erschien, zum Pflichtprogramm. Aber auch für Nicht-Fans bieten die drei Teile einen spannenden Blick hinter die Kulisse einer der erfolgreichsten Boybands der Welt. Denn es geht darin vor allem um den Wahnsinn des Popstars-Daseins. Anhand von alten Aufnahmen mit neuen Kommentaren wird ein Psychogramm von Künstlern gezeichnet, die von Millionen verehrt werden und dennoch sehr einsam sind. So kann man gut nachvollziehen, wie die Karriereträume von Gary Barlow (55), Jason Orange (55), Howard Donald (57), Mark Owen (54) und Robbie Williams (51) einst zum Albtraum wurden.