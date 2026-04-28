"Ich liebe unsere Ehe", schwärmt Karin Baumüller-Söder von Markus Söder. Seit 1999 sind die Unternehmerin und der CSU-Chef verheiratet - private Einblicke wie diesen gibt es aber nur selten.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (59) hütet sein Familienleben sonst wie einen Staatsschatz. "Privat bleibt privat und zu Hause bleibt zu Hause", lautet seit Jahren sein Mantra, wenn Reporter zu neugierig werden. Seine Ehefrau Karin Baumüller-Söder (53) gewährte "Bunte" nun aber einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Beziehung - und geriet dabei unverhohlen ins Schwärmen. "Ich wusste schon immer, dass mein Mann der Richtige für mich ist", betonte die Unternehmerin.

"Es war Liebe auf den ersten Blick", so Baumüller-Söder weiter. Im Dezember 1999, lange bevor Söder zum CSU-Chef aufstieg, gab das Paar sich das Jawort. Ein Jahr später kam ihre erste Tochter zur Welt, 2004 und 2007 folgten die beiden Söhne. "Den Familienverbund finde ich ganz wichtig. Ich liebe unsere Ehe, ich liebe die Kinder, die aus ihr entstanden sind", erklärte Bayerns First Lady dem Magazin. Die Familie sei sehr eng und telefoniere mehrmals am Tag miteinander.

Familienleben ist Söder heilig

Solche Einblicke aus dem Hause Söder sind die absolute Ausnahme. Der Politiker selbst hat über die Jahre immer wieder klargemacht, wo für ihn die rote Linie verläuft. Eine Home-Story mit Frau und Kindern werde es bei ihm "niemals geben", bekräftigte er bereits 2018, trotz unzähliger Anfragen. "Ich achte sehr darauf, dass Familie Familie bleibt", so der Ministerpräsident damals. "Ich möchte den Kindern weiter ihr normales Leben ermöglichen." Auch bei dem politischen Höhepunkt seiner Karriere, seiner Vereidigung im Bayerischen Landtag, ließ er seinen Nachwuchs zuhause.

Auch Details aus dem Familienalltag - etwa wer in Nürnberg den Haushalt schmeißt - verschweigt Söder beharrlich. 2022 sah er sich aber gezwungen, hartnäckigen Gerüchten über eine angebliche Trennung von seiner Frau und einen Auszug aus dem gemeinsamen Haus in Nürnberg öffentlich entgegenzutreten. "Alles Unsinn", stellte er gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" klar. Solche Falschmeldungen seien für eine Familie "nicht einfach".

Sein Nachwuchs steht teilweise selbst längst in der Öffentlichkeit: Gloria-Sophie Burkandt (27), Söders Tochter aus einer früheren Beziehung, arbeitet als Model und zeigt sich regelmäßig bei Promi-Events. Selina Söder (26) aus seiner Ehe ist als Dressurreiterin erfolgreich und betreibt eine Reitanlage.