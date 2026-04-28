"Ich liebe unsere Ehe", schwärmt Karin Baumüller-Söder von Markus Söder. Seit 1999 sind die Unternehmerin und der CSU-Chef verheiratet - private Einblicke wie diesen gibt es aber nur selten.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (59) hütet sein Familienleben sonst wie einen Staatsschatz. "Privat bleibt privat und zu Hause bleibt zu Hause", lautet seit Jahren sein Mantra, wenn Reporter zu neugierig werden. Seine Ehefrau Karin Baumüller-Söder (53) gewährte "Bunte" nun aber einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Beziehung - und geriet dabei unverhohlen ins Schwärmen. "Ich wusste schon immer, dass mein Mann der Richtige für mich ist", betonte die Unternehmerin.