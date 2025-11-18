Seit 25 Jahren verheiratet: Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern Silberhochzeit

Zu Beginn glaubten nur wenige, dass ihre Ehe lange halten würde. Doch Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones haben es allen gezeigt und trotz etlicher Krisen zusammengehalten. Am 18. November feiern sie nun ihren 25. Hochzeitstag.

Die Silberhochzeit symbolisiert die Beständigkeit, die Stärke und den Wert einer langen Ehe. Dass Catherine Zeta-Jones (56) und Michael Douglas (81) heute ihren 25. Hochzeitstag feiern können, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Die beiden Hollywoodstars trotzten allen Zweifeln und zeigten, dass ihre Liebe nicht nur Kritik, sondern auch andere Hürden überstehen kann.

"25 Jahre - nicht schlecht für eine Ehe, von der die meisten sagten, sie würde nicht halten! Es ist eine Freude, ein Meilenstein, besonders in dieser Branche", schwärmte Zeta-Jones bei der Promo-Tour zur Netflix-Serie "Wednesday" im Gespräch mit "Entertainment Tonight" im August.

Seine ersten Worte fand sie "ein bisschen unverschämt"

Die Voraussetzungen schienen bei ihrer ersten Begegnung auf dem Filmfestival von Deauville im Jahr 1998 nicht gerade ideal für eine Lebensliebe: Er, der gefeierte US-amerikanische Filmstar, war genau 25 Jahre älter, noch mit Diandra Luker (69) verheiratet und bereits Vater eines Sohnes. Sie, die hübsche Schauspielerin aus Großbritannien, die noch am Anfang ihrer Karriere stand. Auch seine ersten Worte kamen nicht so gut an. "Er sagte mir, er wolle der Vater meiner Kinder sein. Das fand ich ein bisschen unverschämt. Da ist er etwas übers Ziel hinausgeschossen."

Dennoch bekanntlich mit Erfolg. Am 13. Dezember 1999 verlobte sich das Paar, Sohn Dylan (25) kam drei Monate vor der Hochzeit im Jahr 2000 zur Welt - damals war Douglas auch gerade frisch geschieden. Die Hochzeitsfeier im Plaza-Hotel am Central Park am 18. November kostete umgerechnet 2,5 Millionen Euro und auf der Gästeliste standen prominente Kollegen wie Brad Pitt, Danny DeVito und Sir Anthony Hopkins. Drei Jahre nach dem Jawort vervollständige dann noch Tochter Carys (22) das private Glück der Hollywoodstars, die noch wesentlich mehr verbindet als der gemeinsame Geburtstag am 25. September.

Gesundheitliche Probleme und Beziehungspause

Denn im Gegensatz zu vielen anderen Hollywoodstars kämpften die beiden um ihre Ehe, in der es nicht nur gute Zeiten gab. 2010 wurde bei Michael Douglas ein Tumor im Hals entdeckt. Und auch seiner Frau ging es damals nicht gut: Wegen einer bipolaren Störung ließ sie sich 2011 in einer Klinik behandeln. Dazu kam die Sorge um Douglas' Sohn aus erster Ehe. Cameron (46) wurde wegen des Besitzes von Heroin und des Verkaufs von Methamphetamin für insgesamt sieben Jahren Haft verurteilt.

All diese Probleme nagten offenbar an der Ehe - so sehr, dass sie im August 2013 eine Beziehungspause verkündeten. Diese scheint für das Paar genau richtig gewesen zu sein. "Wir sind wieder da, stärker als je zuvor. Ich bin verrückt nach ihr", schwärmte Michael Douglas eineinhalb Jahre später in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres (67). Damals betonte er auch, dass eine Pause nicht gleich das Ende sein muss: "Wenn beide gewillt sind, etwas beizutragen, bekommt man es wieder hin. Es ist keine Einbahnstraße."

Sie genießen ihr Familienleben

Seitdem scheint das Paar die gemeinsame Zeit noch stärker zu genießen. Beide gehen gerne zusammen zum Golfen, wie Zeta-Jones auf ihrem Instagram-Account zeigt. Da sich Michael Douglas eine Auszeit von der Schauspielerei gönnt, bleibt dafür nun häufiger Gelegenheit. Im "Wall Street Journal" verriet seine Frau: "Wir respektieren den Raum des anderen und haben den gleichen nicht enden wollenden Humor."

Auch die zwei gemeinsamen Kinder verbindet das Paar. "Unsere Kinder sind die Freude unseres Lebens", sagte Zeta-Jones. "Beide haben ihren Abschluss in der Tasche und bringen sehr viel Freude in unser Leben", sagte sie "Entertainment Tonight". Im Mai 2025 feierten sie den Abschluss von Tochter Carys am Watson Institute for International and Public Affairs an der Brown University in Rhode Island. Sohn Dylan hat Politikwissenschaften studiert. Daneben sind die beiden bereits in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und haben in einigen Filmprojekten mitgewirkt.