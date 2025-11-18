Seit 25 Jahren verheiratet: Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones feiern Silberhochzeit

Zu Beginn glaubten nur wenige, dass ihre Ehe lange halten würde. Doch Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones haben es allen gezeigt und trotz etlicher Krisen zusammengehalten. Am 18. November feiern sie nun ihren 25. Hochzeitstag.
Die Silberhochzeit symbolisiert die Beständigkeit, die Stärke und den Wert einer langen Ehe. Dass Catherine Zeta-Jones (56) und Michael Douglas (81) heute ihren 25. Hochzeitstag feiern können, ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Die beiden Hollywoodstars trotzten allen Zweifeln und zeigten, dass ihre Liebe nicht nur Kritik, sondern auch andere Hürden überstehen kann.