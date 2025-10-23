24 Jahre Ehe, zwei Kinder, eine große Liebe: Andre Agassi hat seiner Frau Steffi Graf zum Hochzeitstag auf Instagram gratuliert. Mit zwei Fotos aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeigt der Tennisstar, wie zeitlos seine Beziehung zur deutschen Sportlegende ist.
Andre Agassi (55) wird emotional. Der ehemalige Tennisprofi feierte am 22. Oktober seinen 24. Hochzeitstag mit Steffi Graf (56) und machte dabei seiner geliebten Ehefrau auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung. "24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau. Alles Gute zum Hochzeitstag, Steffi. Du bist mein Einhorn!", schreibt der Amerikaner zu zwei Schnappschüssen.