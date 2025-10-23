24 Jahre Ehe, zwei Kinder, eine große Liebe: Andre Agassi hat seiner Frau Steffi Graf zum Hochzeitstag auf Instagram gratuliert. Mit zwei Fotos aus unterschiedlichen Jahrzehnten zeigt der Tennisstar, wie zeitlos seine Beziehung zur deutschen Sportlegende ist.

Andre Agassi (55) wird emotional. Der ehemalige Tennisprofi feierte am 22. Oktober seinen 24. Hochzeitstag mit Steffi Graf (56) und machte dabei seiner geliebten Ehefrau auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung. "24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau. Alles Gute zum Hochzeitstag, Steffi. Du bist mein Einhorn!", schreibt der Amerikaner zu zwei Schnappschüssen.

Das erste Bild zeigt das Paar in der Gegenwart: Beide sitzen gemeinsam an einem Tisch und lächeln entspannt in die Kamera. Ein zweites Foto aus dem Jahr 1992 zeigt ihn und Graf zu einem Zeitpunkt, als beide noch nicht liiert waren. Damals gewannen sie beide im selben Jahr das Turnier in Wimbledon, ihre Liebesgeschichte sollte aber erst Jahre später beginnen.

Die Tennis-Ikonen kamen schlussendlich erst 1999 zusammen, sieben Jahre nach jenem Foto von Anfang der 1990er. Im Oktober 2001 schlossen sie den Bund fürs Leben. Steffi Graf war damals hochschwanger mit dem gemeinsamen Sohn Jaden, der nur vier Tage nach der Trauung zur Welt kam. Zwei Jahre später machte Tochter Jaz das Familienglück perfekt.

Ehe ohne jegliche Skandale

Trotz regelmäßiger gemeinsamer Auftritte, sei es auf roten Teppichen oder auch beim gemeinsamen Pickleball-Spielen, halten Agassi und Graf ihr Privatleben strikt von der Öffentlichkeit fern und sprechen auch in Interviews nicht im Detail über ihr Zusammenleben oder Familieninternas. Umso mehr freuen sich ihre Fans über solche Beiträge. Mehr als 60.000 Likes kassierten die beiden Bilder bereits von ihrer Community. In den Kommentaren reihen sich zudem zahlreiche Posts mit roten Herzchen und Glückwünschen zur offensichtlich glücklichen Ehe zwischen den beiden ehemaligen Tennis-Superstars. "Ich liebe dieses Pärchen", "Ihr seid wunderbar zusammen" oder "Das beste Paar aller Zeiten" heißt es dort unter anderem.