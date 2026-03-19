Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. lernten sich 1997 am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und sind mittlerweile seit 23 Jahren verheiratet. In einem aktuellen Interview spricht sie über die Ehe und verrät ihr Liebesgeheimnis.
Sarah Michelle Gellar (48) spricht in einem aktuellen Interview über ihre 23-jährige Ehe mit Freddie Prinze Jr. (50) und verrät ihr Liebesgeheimnis. Die beiden Schauspieler lernten sich 1997 am Set des Horror-Klassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen, wurden im Jahr 2000 ein Paar und heirateten zwei Jahre später.