Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. lernten sich 1997 am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und sind mittlerweile seit 23 Jahren verheiratet. In einem aktuellen Interview spricht sie über die Ehe und verrät ihr Liebesgeheimnis.

Sarah Michelle Gellar (48) spricht in einem aktuellen Interview über ihre 23-jährige Ehe mit Freddie Prinze Jr. (50) und verrät ihr Liebesgeheimnis. Die beiden Schauspieler lernten sich 1997 am Set des Horror-Klassikers "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen, wurden im Jahr 2000 ein Paar und heirateten zwei Jahre später.

"Unser Running Gag ist, dass wir jedes Jahr nachschauen müssen, wann unser Jahrestag ist", sagt der "Buffy"-Star in der aktuellen Cover-Story des "People"-Magazins. Ihr Privatleben hielten die beiden Filmstars der frühen 2000er-Jahre so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus - was gut für ihre Beziehung war, wie sie erklärt. "Ich sage immer, ich bin zwei Personen: Ich bin Sarah Michelle Gellar und ich bin Sarah Prinze." Als Sarah Prinze führe sie "ein ruhigeres und privateres Leben". Sie fügt an: "Und das ist auch gut so. Und unsere Fans respektieren das sehr." Das prominente Paar hat zwei gemeinsame Kinder im Teenager-Alter: Tochter Charlotte (16) und Sohn Rocky (13).

"Ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer" als Liebesgeheimnis

Auf die Frage nach dem Geheimnis des langjährigen Erfolgs ihrer Beziehung scherzt sie: "Ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer." Sie erklärt: "Man muss nicht gleich zwei Badezimmer im Schlafzimmer haben. Es muss einfach nur ein weiteres Badezimmer vorhanden sein." Der Zugang dazu "verhindert viele unnötige Streitereien".

In einem Interview mit "Variety" im Juli 2025 sagte Freddie Prinze Jr., dass die beiden an ihrer Beziehung "arbeiten". "Ich bin nicht perfekt. Sie ist nicht perfekt. Wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven, aber wir respektieren einander". Er fügte hinzu: "Wir waren zuerst Freunde. Vielleicht ist das das Geheimnis?"

"Das ist die beste Zeit meines Lebens"

Sarah Michelle Gellar stimmt dem zu und erklärt im aktuellen Interview, dass sich langfristige Beziehungen ganz natürlich entwickeln. "Man muss bereit sein, daran zu arbeiten. Und das gilt für Beziehungen, Freundschaften, einfach alles. Man muss etwas dafür tun."

Im April erscheint Sarah Michelle Gellars neuer Film "Ready or Not 2: Here I Come". Sie sagt: "Beruflich bin ich genau da, wo ich sein möchte". Sie ergänzt: "Und ich habe eine tolle Familie. Das ist die beste Zeit meines Lebens. Ich nehme das alles bewusst wahr und achte darauf, jeden Moment zu genießen. Man muss einfach mal das Handy weglegen."