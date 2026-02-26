Oliver Kahn bleibt Sky treu: Der Titan verlängert seinen Vertrag und setzt seine Rolle als Experte bei "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" fort. Kollegen und Senderführung feiern die Entscheidung.

Oliver Kahn (56) bleibt dem Bezahlsender Sky erhalten. Der ehemalige Nationaltorhüter hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison als fester Experte in der Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" zu sehen sein. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Senders wird der "Titan" zitiert: "Weiter, immer weiter! Das gilt für mich auch in der kommenden Saison bei 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' auf Sky. Es macht mir großen Spaß, gemeinsam mit Riccardo Basile die großen Fußball-Themen zu analysieren. Deshalb habe ich meinen Vertrag bei Sky bereits jetzt verlängert."

Kahn seit 2025 bei Sky tätig Auch Sky-Sport-Chef Alexander Rösner zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerung des Titans: "Oliver Kahn steht für Willensstärke, Erfolg und klare Worte. Genau richtig für 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk'. Daher sind wir froh und stolz, dass sich Oliver Kahn bei uns wohlfühlt und vorzeitig bei Sky Sport verlängert hat."

TV-Kollege Riccardo Basile (34) blickt der weiteren Zusammenarbeit mit Kahn mit großer Freude entgegen: "Die Reise mit einem der besten Experten des Landes geht bei uns weiter. Mein Wunsch war von Beginn an eine langfristige Zusammenarbeit mit Oliver Kahn. Ich bin sehr glücklich, dass das nun passiert."

Thomas Hagedorn schätzt die "Expertise, Klarheit und Authentizität" von Kahn. "Er ist ein absoluter Gewinn für das Format und ein wichtiger Faktor für dessen großen Erfolg."

Oliver Kahn arbeitet seit Oktober 2025 als Experte bei Sky Sport. Die Sendung "Triple" wird jeweils donnerstags in den Champions-League-Wochen ausgestrahlt.