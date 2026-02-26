Oliver Kahn bleibt Sky treu: Der Titan verlängert seinen Vertrag und setzt seine Rolle als Experte bei "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" fort. Kollegen und Senderführung feiern die Entscheidung.
Oliver Kahn (56) bleibt dem Bezahlsender Sky erhalten. Der ehemalige Nationaltorhüter hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison als fester Experte in der Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk" zu sehen sein. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Senders wird der "Titan" zitiert: "Weiter, immer weiter! Das gilt für mich auch in der kommenden Saison bei 'Triple - der Hagedorn-Fußballtalk' auf Sky. Es macht mir großen Spaß, gemeinsam mit Riccardo Basile die großen Fußball-Themen zu analysieren. Deshalb habe ich meinen Vertrag bei Sky bereits jetzt verlängert."