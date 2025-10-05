Naomi Watts und Billy Crudup sind ein eingespieltes Team: Das Schauspieler-Ehepaar weiß, wie es sich im Karriereleben gegenseitig stärken und unterstützen kann.
Billy Crudup (57) und Naomi Watts (57) können sich immer aufeinander verlassen. Wie Crudup dem "People"-Magazin verriet, stärkt sich das Ehepaar im Karriere-Alltag in Hollywood gegenseitig den Rücken. "Wir machen das schon seit langer Zeit", sagte der Schauspieler. "Ich glaube, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie jeder von uns seine Karriere gestaltet, und deshalb tun wir unser Bestes, um die Pläne des anderen zu unterstützen", ergänzte er.