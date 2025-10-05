Billy Crudup (57) und Naomi Watts (57) können sich immer aufeinander verlassen. Wie Crudup dem "People"-Magazin verriet, stärkt sich das Ehepaar im Karriere-Alltag in Hollywood gegenseitig den Rücken. "Wir machen das schon seit langer Zeit", sagte der Schauspieler. "Ich glaube, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie jeder von uns seine Karriere gestaltet, und deshalb tun wir unser Bestes, um die Pläne des anderen zu unterstützen", ergänzte er.

Gemeinsam im Rampenlicht Dass sie ein eingespieltes Team sind, zeigen die beiden auch öffentlich: Bei Premieren und Veranstaltungen treten Crudup und Watts regelmäßig gemeinsam auf. Zusammen besuchten sie etwa die "Jay Kelly"-Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig und zeigten sich wie frisch verliebt. Das Paar hielt Händchen, strahlte in die Kameras - und Naomi Watts gab ihrem Ehemann einen liebevollen Kuss auf die Wange.

Auch bei Preisverleihungen ist Naomi Watts dankbar, ihren Mann an ihrer Seite zu haben. "Es ist viel einfacher, das mit jemandem zusammen zu machen", sagte die Schauspielerin "E! News" bei den Emmys 2024. "Bei diesen Awards oder öffentlichen Auftritten hilft es einfach, jemanden zu haben, der einem zur Seite steht, einem die Hand hält und ein wenig Augenkontakt herstellt, um sich zu sammeln", so Watts.

Sie feierten zwei Hochzeiten

Ihre gemeinsame Geschichte begann bereits 2009, als sie sich erstmals am Broadway begegneten. 2016 trafen sie erneut am Set der Serie "Gypsy" aufeinander, seit 2017 gelten sie als Paar. Im Juni 2023 feierten sie heimlich eine standesamtliche Hochzeit in New York. Ein zweites Mal besiegelten sie ein Jahr darauf in Mexiko-Stadt ihre Liebe. Aus früheren Beziehungen bringen beide jeweils Kinder mit: Naomi Watts hat mit Exmann Liev Schreiber (58) Sohn Sasha und Tochter Kai. Billy Crudup bekam mit Ex-Partnerin Mary-Louise Parker (61) Sohn William.