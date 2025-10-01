Zuletzt besuchte Nicola Cavanis noch im Dirndl das Oktoberfest. Nun begeistert die Freundin von Mats Hummels in Spitzen-Unterwäsche auf dem Pariser Laufsteg.

Nicola Cavanis (26) hat einen aufsehenerregenden Auftritt auf der Pariser Fashion Week hingelegt. Die Freundin von Mats Hummels (36) lief für das französische Unterwäschelabel "Etam" über den Laufsteg. Die 26-Jährige präsentierte einen mit Spitze verzierten Body in Kombination mit einer transparenten, ebenfalls spitzenbesetzten Strumpfhose. Um ihre Augen lag ein zarter Spitzenstoff. Die langen blonden Haare trug sie offen über die Schultern, das Make-up blieb dezent und natürlich.

"Heute kein Bierfass angezapft" Auf ihrem Instagram-Account teilte die 26-Jährige ein Video ihres Laufsteg-Moments, unterlegt mit dem Song "At my purest" der Rapper Gunna (32) und Offset (33). Dazu schrieb Cavanis augenzwinkernd: "Heute kein Bierfass angezapft".

Mit ihrer Bildunterschrift erinnerte Nicola Cavanis an ihren Wiesn-Besuch eine Woche zuvor. Im Münchner Schützenfestzelt hatte sie ein Bierfass angestochen - nach fünf Schlägen floss das Bier, wie ein weiterer Beitrag auf ihrem Social-Media-Profil zeigt.

Nicola Cavanis modelt schon seit Kindertagen. Seit rund zwei Jahren ist die 26-Jährige mit Fußball-Weltmeister Mats Hummels liiert. Ihre Beziehung halten die beiden aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hummels war zuvor mit Moderatorin Cathy Hummels (37) verheiratet, mit der er einen 2018 geborenen Sohn hat.